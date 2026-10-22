Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper serán los número 2 y 3 del PP por Madrid en las elecciones generales

Este miércoles se abría el plazo para presentar las listas de los partidos de cara a las elecciones generales del 29-N y como si de un goteo se tratase estamos conociendo las novedades. Lo último afecta al Partido Popular, los de Génova han confirmado su número 2 y 3 por Madrid, serán Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper.

A través de un comunicado, el PP ha dado a conocer estos puestos: "El Partido Popular es un proyecto amplio en el que caben todas las sensibilidades", afirma el texto, en el que se define al PP como "una formación abierta donde los matices y los acentos no incomodan a nadie, sino que enriquecen a todos". Álvarez de Toledo y Sémper, añaden, "representan formas distintas de entender España" y ambos han atravesado por diferentes etapas en el PP.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, encabezará la candidatura por Madrid al Congreso de los Diputados, seguido de Álvarez de Toledo y Sémper, respectivamente.

Destituida como portavoz

Cayetana Álvarez de Toledo ha mantenido una trayectoria marcada por sus diferencias con anteriores direcciones del partido. En agosto de 2020, Pablo Casado la destituyó como portavoz del PP en el Congreso, aunque recuperó protagonismo en noviembre de 2023, cuando el entonces portavoz parlamentario, Miguel Tellado, la incorporó a su equipo como portavoz adjunta.

Su nuevo puesto en la candidatura supone un avance respecto a las elecciones generales de 2023, cuando ocupó la sexta posición por Madrid. Ahora, el partido la solo por detrás de Feijóo.

Dejó la política en 2020

Por su parte, Borja Sémper representa el perfil más moderado de la formación. El dirigente vasco dejó la política en 2020, durante la etapa de Casado, y regresó en enero de 2023 de la mano de Feijóo para participar en la preparación de las elecciones generales de ese año.

Desde entonces, ha ejercido como portavoz nacional del PP y ha defendido un discurso centrado en la moderación y en acercar el partido a votantes de diferentes sensibilidades.