Rivera: "Para que apoyemos al PP Rajoy tiene que abandonar el sillón de la presidencia"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha comentado el resultado electoral de su partido en Espejo Público. Considera que C´s ha repetido "prácticamente" el resultado del 20-D (en septiembre sacó un 13,9 y ahora ha sacado un 13,1 de votos). Con ocho décimas menos, considera que España quiere que se mantenga la opción del centro político. Asegura que va a llamar a Pedro Sánchez y Mariano Rajoy para sentarse en una mesa a hablar de reformas. "No de sillones, sino de los temas por lo que nos pagan un sueldo", destacó.

Mantiene que para apoyar al PP, Mariano Rajoy tiene que abandonar el sillón de la presidencia. "Si alguien quiere hablar de sillones que no nos llamen porque hemos sido muy claros, sólo vamos a hablar de reformas", mantiene. Asegura que su partido no va a pactar con grupos que promuevan la ruptura en España como los independentistas.

Rivera ve una oportunidad que ningún partido tenga la mayoría absoluta "para poder reformarlo todo". "Para eso es útil la Política, para eso sirve. Hay una oportunidad buena para España porque no hay mayoría absoluta y nadie tiene la verdad absoluta", mantiene. Rivera recuerda que si el futuro Gobierno quiere contar con los votos de C´s, el partido tiene sus propias condiciones. "España está por encima de cualquier político, incluso de mí mismo", destaca Rivera.

Sobre el resultado de Ciudadanos en Cataluña donde quedan los últimos con el 10% de los votos, opina que el resultado global es el mismo que en las elecciones de diciembre." Aún es pronto para hacer valoraciones estamos haciendo un informe pormenorizado para ver bien los datos", declara.

Rivera sostiene que si fuera por su partido no habría unas terceras elecciones. "Depende mucho de la actitud de PP y PSOE, si nadie pone el sillón por delante del país, pero si no hay voluntad ellos decidirán si bloquean o no España", asegura.