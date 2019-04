Margallo: "Cuando PSOE y PP trabajamos juntos, las cosas salen"

El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha valorado el clima político a 13 días de las elecciones del 26-J. Cree que "estamos viviendo tiempos de confusión y ahora toca clarificar la respuesta de cada partido a los problemas". Considera que esa respuesta es muy diferente dependiendo del grupo político del que hablemos.

"Si hablamos de Daesh el PSOE apoya que España aporte fuerzas militares, mientras que Podemos está en contra. Si hablamos de España, el PSOE no creía en la posibilidad del desmembramiento de España mientras que Iglesias dice que cada comunidad autónoma puede organizar un referéndum si le parece oportuno", matiza.

Margallo considera que la mayor amenaza para el PSOE viene por Unidos Podemos. No le gustaría que se produjera el 'sorpasso' al PSOE "porque es un partido que ha colaborado 40 años a que lleguemos donde estamos". Cree que el PSOE es necesario para resolver los problemas que tenemos ahora. Niega una "estrategia de pinza" para que su rival sea Podemos y no el PSOE y asegura que este no es un escenario que les guste. Opina que la tendencia actual responde a que Podemos ha canalizado el ambiente de crisis pero cree que la respuesta que ofrece Unidos Podemos a la crisis produce más crisis.

Para Margallo, el PSOE forma parte de la solución para España. "Cuando trabajamos juntos los grandes partidos nacionales las cosas salieron bien. En Europa cuando trabajamos juntos los populares y los socialistas las cosas salen y ahora necesariamente tienen que salir porque la gente pide soluciones", subraya el ministro.