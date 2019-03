Marta Pascal considera que ya no están en "la pantalla" de avanzar por la vía unilateral

La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ha considerado hoy que ya no están en "la pantalla" de avanzar por la vía unilateral y, tras admitir que no lo han hecho todo bien, ha indicado que el objetivo es incrementar apoyos y buscar una relación "bilateral" con el Gobierno central.

La lista del PDeCAT y el expresidente catalán Carles Puigdemont, Junts per Catalunya (JuntsxCat), y ERC, candidatura del exvicepresidente Oriol Junqueras, sopesan la posibilidad de aparcar la vía unilateral hacia la independencia en sus programas para las elecciones del 21 de diciembre, aunque buscan alcanzar un consenso con la CUP.

En una entrevista radiofónica, Pascal ha señalado que este borrador de las negociaciones es "una buena línea de trabajo", aunque ha señalado que la unilateralidad de la anterior legislatura fue derivada "de la actitud de nada que hablar" del Gobierno de Mariano Rajoy.

Así, preguntada por si están a favor de avanzar por la vía unilateral, ha expresado que cree que no están "en esta pantalla", como tampoco están, ha dicho, en la de la reforma constitucional. En este sentido, la dirigente del PDeCAT, que no es candidata al 21-D, ha hecho autocrítica al plantear que "no todo lo hemos hecho bien", pero ha remarcado que no acepta que "solo haya errores por una parte".

Preguntada por si considera que la declaración de independencia tuvo vinculación jurídica, Pascal ha respondido que el día siguiente de su aprobación Cataluña no era independiente, por lo que ha considerado que en el proceso soberanista falta ganar "efectividad y más mayorías". En este contexto, ha señalado que al independentismo le toca buscar "nuevas formas de seguir adelante sin renunciar al objetivo", y ha admitido que necesitan "más tiempo". También ha defendido la necesidad de tener una relación bilateral con el Gobierno central para hablar de todos los asuntos, "también de la independencia".