Iceta: "Con los resultados de Junts per Catalunya y una mayoría independentista es probable que Puigdemont sea president"

El candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, ha instado a las fuerzas independentistas a "descartar de forma rotunda la vía unilateral e ilegal" tras unas elecciones en las que ha admitido no haber logrado el objetivo que los socialistas perseguían, a pesar de haber mejorado resultados: "No tenemos una mayoría alternativa al bloque independentista".

Iceta, que ha felicitado Inés Arrimadas (Cs) por "su victoria en escaños y votos", ha comparecido ante los militantes en la sede central del PSC en Barcelona, después de que su partido haya sumado 17 escaños, uno más que en las anteriores elecciones, hecho que ha celebrado, aunque "no eran los resultados que queríamos".

En cuanto a quien será el próximo presidente de la Generalitat, el socialista considera que los resultados no le avalan que lo sea él y cree que posiblemente acabe ostentando el cargo Carles Puigdemont. No obstante, les ha recordado que han ganado en escaños pero no en votos y lo único que les pide es que cumplan la ley.