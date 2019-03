Iceta descarta investir a Junqueras y Albiol busca pactos con Ciudadanos y el PSC

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha descartado este martes que los votos socialistas sirvan para investir como presidente de la Generalitat a Oriol Junqueras o Carles Puigdemont, mientras que el presidente del PPC, Xavier García Albiol, busca atar pactos con Ciudadanos y PSC para después del 21D.

Después de que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, afirmara este martes que el PSC ya "traicionó" hace unos años a sus votantes pactando con los independentistas y ahora Iceta podría propiciar "un tercer tripartito", el cabeza de lista de los socialistas catalanes ha sido tajante: "Yo no haré presidente ni a Junqueras ni a Puigdemont, creo que ya hemos tenido bastante".

Iceta, además, se ha ofrecido a los empresarios como una garantía de "estabilidad" para abrir una nueva etapa política en Cataluña y ha exhibido su alianza con los democristianos procedentes de la extinta Unió. En un almuerzo-coloquio en el Círculo Ecuestre, ante más de 200 empresarios, Iceta ha admitido desde buen comienzo, en tono jocoso, que el auditorio no era precisamente el "habitual" en un mitin socialista, aunque se ha propuesto "merecer su apoyo" y, de hecho, ha arrancado aplausos en varios momentos de su intervención.

Ante la fuga de empresas de Cataluña a raíz del debate sobre la declaración unilateral de independencia, ha apostado por "recuperar la estabilidad política y la seguridad jurídica" para que "Cataluña gane", después de "cinco años sin un solo partido ganado". Por su parte, García Albiol ha propuesto a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, y a Iceta un compromiso de tres puntos de cara a las elecciones del 21 de diciembre.

En una carta, García Albiol les ha planteado "rechazar cualquier acuerdo de legislatura con fuerzas que defiendan la independencia, apostar por un gobierno constitucionalista en Cataluña si los resultados electorales así lo permiten" y no apoyar "ningún tipo de referéndum, pactado o no, para la autodeterminación en Cataluña".

El portavoz adjunto de Cs en el Parlament, Fernando de Páramo, ha defendido la necesidad de configurar un gobierno "transversal" para liderar una "nueva etapa" en Cataluña, por lo que ha aplaudido la propuesta de García Albiol, aunque ha afeado a los populares sus anteriores pactos con CiU.

En cambio, el portavoz de En Comú Podem en el Congreso y candidato de los comunes a la Generalitat, Xavier Domènech, ha advertido al PSC de que si pacta con el PPC y Ciudadanos tras las elecciones del 21 de diciembre estará dando un "pésimo mensaje" no solo a Cataluña sino también a toda España. Mientras tanto, la secretaria general de ERC y número dos de la lista para el 21D, Marta Rovira, ha viajado hoy a Bruselas para reunirse con el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, que liderará la lista de Junts per Catalunya. Al salir de la reunión, Rovira ha apostado por formar un "frente común" con la lista liderada por Puigdemont, con un programa "coordinado".

La campaña de la lista que liderará Puigdemont la dirigirá Jordi Sellas, que fue director general de Creación y Empresas Culturales de la Generalitat (2103-2016) y presentó durante una década el programa de TV3 "Generació Digital".

La candidatura de Junts per Catalunya tendrá una sede en Barcelona, que no será la del PDeCAT, y otra oficina en Bruselas, en donde previsiblemente hará campaña Puigdemont. Por su parte, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha visitado a los exconsellers encarcelados en Estremera y Alcalá Meco (Madrid) para transmitirles su apoyo y hablar de las listas del 21D, pues quiere incorporar los exmiembros del Govern de su partido a la candidatura de Junts per Catalunya.

Por último, el exideólogo de Solidaritat Catalana per la Independencia Héctor López Bofill ha anunciado que se integrará en la candidatura de Puigdemont, que pretende ser transversal.