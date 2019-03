Carles Riera: "Nuestro objetivo es conseguir el mejor resultado para restituir la república"

El candidato de la CUP a la presidencia de la Generalitat, Carles Riera, asegura que su partido va a aceptar los resultados de las elecciones e indica que su objetivo es "obtener el mayor resultado posible para contribuir a una mayoría republicana y de izquierdas en el Parlament" con el objetivo de "restituir la república".

Sin embargo, en caso de producirse una victoria de "las fuerzas políticas monárquicas", Riera indica que su formación aceptaría el resultado y pasaría a trabajar desde la oposición.

Preguntado sobre si la CUP participaría en un pacto que permitiese la gobernabilidad en Cataluña en el que esté el PSC, Carles Riera afirma que su formación está dispuesta "no solo a investir, sino a participar plenamente y con todas las consecuencias en un Gobierno que se comprometa con la restitución de la República", que según indica, "nuestro país aprobó democráticamente en el referéndum del 1 de octubre y que el Parlament aprobó el 27 de octubre".

Para Riera, estas elecciones traen una posibilidad de "revertir el golpe de estado que se produjo, de restablecer la democracia republicana en nuestro país y empezar a legislar con lógica republicana".

Sin embargo asegura que "si se trata de investir un Gobierno que quiera acatar el 155, aceptar el golpe de estado y que no se quiera mover del marco estatutario y constitucional", indica que no solo no van a investirlo, sino que trabajarán desde la oposición.