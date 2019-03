Los candidatos y dirigentes llaman a votar y celebran la masiva participación en las elecciones

La candidata de Cs a las elecciones catalanas, Inés Arrimadas, ha llamado a la ciudadanía a "inundar las urnas" en los comicios de este jueves, que considera vitales para poder recuperar la convivencia en Cataluña.

En declaraciones a los periodistas después de ejercer su derecho a voto en la Escola Ausiàs March de Barcelona, ha expresado su convicción de que obtendrá un buen resultado: "Hemos trabajado muy duro en el Parlament y estamos convencidos de que eso dará frutos".Respecto a posibles pactos políticos postelectorales con otras formaciones, Arrimadas no ha querido vaticinar ningún acuerdo y ha preferido esperar a los resultados de esta noche.

El cabeza de lista del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que la gran participación que se registra en las elecciones "es la mayor alegría para un demócrata" y ha destacado que la jornada de hoy "puede ser el principio de la solución" para cambiar el rumbo de la política catalana. En declaraciones a los periodistas tras depositar su voto en el colegio electoral ubicado en la Universidad de Barcelona, Iceta se ha felicitado por la gran cantidad de ciudadanos que están acudiendo a votar desde primera hora de la mañana y que están generando largas colas en muchos colegios.

En esta línea, se ha mostrado convencido de que el resultado que salga de esta alta participación "puede ser el principio de la solución" para avanzar hacia un cambio en la política catalana. Preguntado por posibles pactos postelectorales, el dirigente socialista ha rechazado entrar ahora en esos análisis. "No merece la pena hablar porque hay que esperar a conocer los resultados", ha dicho.

La número 2 de ERC a las elecciones catalanas, Marta Rovira, ha llamado este jueves a la participación en las elecciones catalanas y ha pedido que gane la democracia "como ganó el 1 de octubre", en alusión al referéndum de independencia que se celebró aquel día.

En declaraciones a los periodistas tras votar en Vic (Barcelona), ha criticado que hay personas que no han podido "ejercer sus derechos democráticos", recordando que el candidato de su partido, Oriol Junqueras, no ha podido hacer campaña porque está en la cárcel de Estremera (Madrid). La también secretaria general de ERC ha pedido que la gente vote con ilusión y esperanza para que "la democracia se imponga" en Cataluña.

El candidato del PPC, Xavier García Albiol, ha pedido que la jornada electoral transcurra "con normalidad, que no haya ningún incidente destacable". Ha llamado a votar en favor del cambio para que acabe una etapa que "ha sido muy triste para el conjunto de lo catalanes".

El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha afirmado que las elecciones "no son normales" porque "se celebra con candidatos en prisión y en el exilio". Puigdemont ha hecho declaraciones a algunos medios de comunicación en el Centro de Convenciones de Bruselas, desde donde seguirá los resultados de la jornada electoral acompañado por los otros exconsellers cesados que se encuentran en la capital belga, y ha afirmado que esta jornada electoral "no es normal".

"Efectivamente, hemos de volver a la normalidad, no es normal una jornada que se celebra con candidatos en prisión y en el exilio, con temor, con intervención de nuestro país y nuestras instituciones", ha afirmado. Según Puigdemont, "tampoco es normal que se celebre con falta de libertad de expresión". "Aún así -ha dicho- es un día muy importante, no para la Cataluña de hoy, sino para la Cataluña del futuro, y todos los datos de que dispongo hasta ahora me indican que la respuesta de nuestros conciudadanos será positiva, será alta".

El candidato a CatECP a la Generalitat, Xavier Domènech, ha llamado este jueves a la participación masiva de la ciudadanía en las elecciones catalanas para superar el bloque independentista y el constitucionalista: "La ciudadanía tiene la llave". En declaraciones a los periodistas tras emitir su voto, Domènech ha abogado por superar un "pasado que no pasa" a través de la construcción de proyectos comunes para Cataluña con grandes consensos y no mediante la división.

Preguntado por si teme que los ciudadanos den la victoria a ERC o C's porque entiendan que es un voto útil, ha respondido que la gente sabrá qué decidir, ha insistido en que una alta participación es buena para Catalunya y ha recordado que su formación apuesta por superar esta etapa "en positivo, a través de la reconciliación, recosiendo y poniendo los derechos de la gente en el centro del país".

El candidato de la CUP, Carles Riera, ha dicho que "el bloque republicano" aspira a ganar las elecciones para "revertir el golpe de Estado" que, a su juicio, supone la aplicación del artículo 155 y ha animado a "todo el mundo a votar república que es sinónimo de votar democracia". Riera, que ha sido el primero en votar pasadas las 10 de la mañana en el colegio Pere IV del barrio del Poblenou de Barcelona, cree que "a partir de mañana mismo hay que empezar a construir la república" y "desobedecer el 155".

"Animamos a todo el mundo a votar y a votar república, que es sinónimo de votar democracia: estamos convencidos que hoy la democracia ganará y, por tanto, ganará la república", ha dicho el candidato de la CUP. Riera ha acudido al centro de votación con un lazo amarillo en la solapa del abrigo, que significa "el símbolo de lucha por la libertad de los presos políticos", en unas elecciones que según el candidato de la CUP se celebran "en un contexto de anomalía democrática provocada por el golpe de Estado del 155".

El expresidente de la Generalitat y presidente del PDeCAT, Artur Mas, ha vaticinado una participación muy alta en las elecciones de este jueves y ha pedido a "los demócratas" que respeten el resultado de las urnas y actúen en consecuencia. Tras votar en la Escola Infant Jesús de Barcelona con su mujer, Helena Rakosnik, ha argumentado que, cuanto más alta es la participación de una sociedad en unos comicios, más fiel es la fotografía que sale de su realidad: "Si la participación es igual o superior a hace dos años, que fue del 75%, tendremos una fotografía real de la sociedad catalana, y espero que todos lo acepten".

Tras comparar la tranquilidad con la cual se vota con la "represión y violencia" del 1 de octubre, ha pedido que, siempre que la gente quiera votar, lo pueda hacer normal y pacíficamente, y ha afirmado que una persona le ha increpado de manera intolerante por llevar un lazo amarillo en la solapa, cuando considera que todo el mundo tiene el derecho a exhibir los símbolos que quiera siempre que no sean ofensivos.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido la más madrugadora ya que ha sido la primera en votar. Espera una participación "masiva" en unas elecciones "de excepción" y ha pedido a los partidos que, "salga el resultado que salga, lo interpreten de forma positiva y constructiva para que no divida al país en dos y salga una Cataluña más unida y fuerte que nunca".

Tras hacer cola durante una media hora en el centro cívico de La Sedeta de la capital catalana y ante una gran expectativa mediática, Colau ha declarado que "no es una jornada cualquiera porque este año tampoco ha sido un año cualquiera". "Es una jornada probablemente histórica y esperemos que esto también se vea en las urnas con una participación masiva. Es una jornada electoral de excepción porque el Gobierno de la Generalitat está intervenido y, por tanto, es una situación triste para Cataluña, nada normal", ha declarado.

El exconseller y número 4 de la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, se ha mostrado contento de votar sin la "represión" que hubo el pasado 1 de octubre y ha asegurado que a los catalanes les gusta "tomar las grandes decisiones votando libremente". Turull, que ha votado sobre las 10.15 horas en el colegio Lluís Piquer de Parets del Vallès (Barcelona), cree que este 21 de diciembre será un gran día de "democracia, de dignidad y de país".

Ha dicho que la última vez que votó en este colegio electoral fue el 1D, día en que "la tensión era por si había represión, que la hubo" y cree que la gente "podrá votar con tranquilidad". Ha asegurado que está "triste porque hay gente que no podrá votar porque está fuera de Cataluña o en prisión", no ha querido hacer comentarios sobre las diferencias con ERC y solo ha dicho que tienen "muy claro" quiénes son sus "adversarios en la jornada de hoy".

El exconseller de Asuntos Exteriores y número 3 de la lista de ERC por Barcelona, Raül Romeva, ha dicho que en las elecciones catalanas se elige entre la "dignidad" y la "represión". Romeva ha votado a las 10:25 horas en el Casal Mira-sol de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), después de hacer cola durante cerca de 15 minutos debido a la gran afluencia de votantes.

"Hoy tenemos que decidir, democrática y pacíficamente, de qué lado está la dignidad y de qué lado está la represión, porque hoy también votamos por todo aquello que ha pasado durante estos últimos meses y años, especialmente los últimos días"", ha declarado Romeva tras depositar su voto. "Las urnas no tienen que dar miedo a nadie, siempre hemos defendido las vías democráticas para respetar las opiniones de la gente y hoy lo volvemos a hacer", ha añadido.