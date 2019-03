Rivera compara a Puigdemont con la líder ultraderechista Marine Le Pen

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha equiparado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con la francesa Marine Le Pen, ya que los dos representan a "populismos que quieren destruir la Unión Europea". "Ahora lo entendemos todo, ahora se le ha caído la careta populista y nacionalista. Todos los populismos son iguales, quieren destruir la UE", ha asegurado Rivera en un mitin de precampaña en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Rivera se ha referido así a una información según la cual Puigdemont se habría mostrado a favor de consultar a los catalanes para decidir su permanencia o no en la UE en caso de que Cataluña fuera independiente.

Por su parte, la candidata de Ciudadanos en las elecciones catalanas, Inés Arrimadas, ha pedido al candidato del PSC, Miquel Iceta, que "no ponga palos en las ruedas" para apoyar un Govern que acabe con el proceso independentista.

En el acto de presentación del cartel y la campaña de Cs para el 21-D, ha sostenido que los partidos constitucionalistas -Cs, PSC y PP- tienen "la obligación moral de acabar con el proceso que está haciendo tanto daño", por lo que cree que deben dejar de lado sus diferencias. Rivera también ha reclamado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que apoye a Cs si hay la posibilidad de formar Govern después de las elecciones: "Le pido que no ponga palos en las ruedas. Él no se juega el pasaporte, no se juega la nacionalidad. Yo, sí".