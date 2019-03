El PSOE "respeta" la promesa de Iceta de pedir el indulto para Junqueras y los exconsellers

El PSOE ha dicho que "respeta" la promesa electoral del candidato del PSC Miquel Iceta de pedir el indulto para el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers y los Jordis, si son condenados, aunque se ha desmarcado de ella. "Es su opinión, la respetamos pero es su opinión", han dicho fuentes de la dirección federal.

La promesa de Iceta ha "sorprendido" a algunos dirigentes del PSOE, como han reconocido en los pasillos del Congreso, mientras que otros señalaban que no era la primera vez que se la oían, aunque no de forma tan contundente como esta mañana en una entrevista en Rac1. No obstante, todos la han atribuido a que el líder de los socialistas catalanes "está en campaña".

"Es una posición respetable del líder del PSC, que si la ha hecho es porque cree que puede ser bien entendida por su electorado", ha señalado una diputada miembro de la ejecutiva del PSOE. Aunque implícitamente la dirección federal ha reconocido que Iceta no ha coordinado con ellos esa posición, le han quitado importancia, "porque en campaña cualquier candidato puede hacer la propuesta que considere conveniente".

Han subrayado también la autonomía del PSC para hacer promesas que se circunscriben al ámbito de Cataluña en el marco de unas elecciones catalanas.