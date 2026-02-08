Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Resultados Elecciones Aragón 2026: conoce quién ha ganado las elecciones autonómicas y el recuento de votos al detalle

Consulta el resultado de las Elecciones de Aragón 2026 con todos los datos e información de la jornada electoral.

Resultados Elecciones Arag&oacute;n 2026

Resultados Elecciones Aragón 2026: conoce quién ha ganado las elecciones autonómicas

Antena 3 Noticias
Publicado:

El 8 de febrero es el día elegido para celebrar las elecciones autonómicas de Aragón 2026. Este domingo un poco más de un millón de aragoneses acuden a las urnas a ejercer su derecho a voto en unas nuevas elecciones adelantadas, al no poder sacar adelante los presupuestos.

Aquí podrás consultar al detalle el resultado de las Elecciones de Aragón 2026 con todos los datos e información de la jornada electoral.

Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F

Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F

ESCRUTINIO: 0%

Actualizado a las: 15:23

      • Aragón

      Resultado de las elecciones en

      Zaragoza Huesca Teruel Calatayud Utebo Monzón Barbastro Ejea de los Caballeros Alcañiz Fraga
      DATOS
      PACTOS
      Partido % Votos
      PCTE 0 0
      SALF 0 0
      MUNDO+JUSTO 0 0
      IU- MOVIMIENTO SUMAR 0 0
      ESCAÑOS EN BLANCO 0 0
      EXISTE 0 0
      PACMA 0 0
      PP 0 0
      PAR 0 0
      VOX 0 0
      PODEMOS -AV 0 0
      CHA 0 0
      COALICIÓN ARAGONESA 0 0
      ETXSBC 0 0
      PSOE 0 0

      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 0%

      -68.9 %
      Votos contabilizados: 0 0%
      Abstenciones: 0 0%
      Votos en blanco: 0 0%
      Votos nulos: 0 0%

      Resultado de las elecciones en

      Zaragoza Huesca Teruel Calatayud Utebo Monzón Barbastro Ejea de los Caballeros Alcañiz Fraga

      Quién ganará las Elecciones de Aragón 2026: según el CIS y los últimos sondeos

      Los aragoneses elegirán 67 diputados en las Cortes de Aragón, distribuidos entre las tres provincias: 35 por Zaragoza, 18 por Huesca y 14 por Teruel.

      La mayoría absoluta se sitúa en 34 escaños.

      Según el último CIS, El PP ganaría las elecciones en Aragón 2026, pero necesitaría a Vox para gobernar, al no alcanzar esos 34 diputados.

      El Partido Popular obtendría un resultado de entre 25 y 29 escaños, mientras que el PSOE se movería en la horquilla entre 17 y 23.

      Candidatos Elecciones Aragón 2026

      A las elecciones del 8 de febrero de Aragón concurren 14 partidos políticos entre los que los ciudadanos de Huesca, Zaragoza y Teruel deberán elegir a sus próximos representantes políticos. Algunos son de carácter estatal, otros regional y algunos de corte alternativo

      Estos son los principales candidatos:

      • Jorge Azcón (PP)
      • Pilar Alegría (PSOE)
      • Alejandro Nolasco (Vox)
      • Jorge Pueyo (CHA)
      • Tomás Guiarte (Existe)
      • María Goicoechea (Alianza Verde Podemos - AV)
      • Marta Abengochea (IU - Sumar)
      • Alberto Izquierdo (PAR)

      Calculadora de pactos tras las elecciones de Aragón 2026

      El resultado de las elecciones autonómicas de Aragón 2026 definirá qué partidos tendrán opción de gobernar a través de los pactos, siempre que no se alance la mayoría absoluta.

      Si quieres simular cómo se distribuirán los bloques electorales, puedes utilizar nuestra calculadora de pactos. En ella sólo debes hacer click en cada partido para sumar los escaños de cada uno de ellos.

