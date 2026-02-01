Feijóo acompaña a Azcón en los últimos días de la campaña y denuncia la corrupción en el PSOE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acompañado al presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, en los últimos días de la campaña electoral. Desde Calatayud, el presidente del PP ha denunciado la corrupción que "brota día a día" en el PSOE con nuevas informaciones sobre el que fue ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el empresario Víctor de Aldama, el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán e incluso José Luis Rodríguez Zapatero.

Según Feijóo, estas nuevas informaciones le llevan a afirmar que el "eslogan" del PSOE es "quien pueda robar, que robe". Feijóo tuvo una larga intervención ante los militantes para denunciar la "etapa de decadencia en la que está sumida España" y ha repasado la crisis ferroviaria tras los accidentes de trenes en Adamuz y Cataluña, las investigaciones judiciales contra dirigentes socialistas, el anuncio de regularización para más de medio millón de inmigrantes y el modelo de financiación pactado con Cataluña.

En particular, el popular se ha detenido en los últimos "capítulos" de la corrupción que salpica al presidente del Gobierno. También el líder de la oposición ha asegurado que la próxima semana acudirá a Teruel para preguntar a los vecinos "qué pasó en el Parador", ya que, dice, "desde Madrid hay curiosidad".

Jorge Azcón anuncia una inversión de mil millones de euros en Becton Dickinson

Por otro lado, el candidato popular, Jorge Azcón, ha anunciado una nueva inversión de mil millones de euros de la multinacional Becton Dickinson en Zaragoza para fabricar chips y componentes tecnológicos.

Tal y como ha indicado, este proyecto generará 300 puestos de trabajo y lo ha presentado como la mayor inversión en España vinculada a esta industria.

Asimismo, ha considerado que la de Becton Dickinson es una iniciativa "extraordinariamente puntera" en un sector de futuro como es el tecnológico.

El actual presidente aragonés ha indicado que su comunidad ha sido la elegida por el ecosistema tecnológico que se ha desarrollado en torno a los centros de datos y la industria del dato, que acumulan inversiones por casi 80.000 millones de euros.Según Azcón, estas inversiones posicionarán a Aragón como la región del sur de Europa con mayor inversión en tecnología, en niveles comparables a polos como París o Frankfurt en capacidad de computación y desarrollo de inteligencia artificial.

