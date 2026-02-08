Qué pasa si no hay mayoría absoluta tras conocer los resultados de las Elecciones de Aragón 2026

Hoy se celebran las elecciones en Aragón tras el adelanto electoral por parte del hasta ahora presidente de la comunidad, Jorge Azcón.

Son ocho candidatos los que aspiran a la presidencia, aunque las encuestas apuntan a que tendría más posibilidades de conseguirlo el actual presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón. La gran pregunta es con cuántos escaños y con qué distancia, al igual que si habrá un descalabro del PSOE como pasó en Extremadura y un ascenso notable de Vox.

En las Cortes de Aragón, la última legislatura, ocho formaciones han estado representadas, que son PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista, Teruel Existe, Podemos, IU - Sumar y Partido Aragonés. La composición es de 67 diputados, con sede en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza. Desde el año 2023, 28 sillones han estado ocupados por el PP, 23 por el PSOE, 7 por Vox, 3 por el CHA, 3 por Aragón Existe, 1 de Podemos Aragón, 1 de IU y otro del PAR.

Con dichas cifras, ningún partido podía alcanzar la mayoría absoluta para gobernar en solitario, por lo que el PP se ha visto obligado a pactar con hasta dos formaciones: Vox y PAR. Con ellos, han conseguido los 34 diputados para lograr la absoluta, que será la cifra de escaños necesarios para poder gobernar sin apoyo externo en las elecciones de hoy.

En caso de que ningún partido político alcance mayoría absoluta esta noche, todo queda abierto a la posibilidad de pacto.

El pasado viernes, la campaña del 8F en Aragón llegó a su fin tras dos semanas de carretera y lluvia, con la vista puesta en una participación incierta y en una noche electoral que, previsiblemente, abocará a esa necesidad de pactos. Aragón se enfrenta por primera vez en su historia a unas elecciones anticipadas por una ruptura: la del PP con Vox, que impidió aprobar los Presupuestos de 2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.