Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Elecciones Aragón

Qué pasa si no hay mayoría absoluta tras conocer los resultados de las Elecciones de Aragón 2026

Consulta aquí todos los detalles y datos de relevancia que necesitas conocer hoy de cara a las elecciones de Aragón.

Elecciones Arag&oacute;n

Elecciones AragónAntena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Hoy se celebran las elecciones en Aragón tras el adelanto electoral por parte del hasta ahora presidente de la comunidad, Jorge Azcón.

Son ocho candidatos los que aspiran a la presidencia, aunque las encuestas apuntan a que tendría más posibilidades de conseguirlo el actual presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón. La gran pregunta es con cuántos escaños y con qué distancia, al igual que si habrá un descalabro del PSOE como pasó en Extremadura y un ascenso notable de Vox.

En las Cortes de Aragón, la última legislatura, ocho formaciones han estado representadas, que son PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista, Teruel Existe, Podemos, IU - Sumar y Partido Aragonés. La composición es de 67 diputados, con sede en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza. Desde el año 2023, 28 sillones han estado ocupados por el PP, 23 por el PSOE, 7 por Vox, 3 por el CHA, 3 por Aragón Existe, 1 de Podemos Aragón, 1 de IU y otro del PAR.

Con dichas cifras, ningún partido podía alcanzar la mayoría absoluta para gobernar en solitario, por lo que el PP se ha visto obligado a pactar con hasta dos formaciones: Vox y PAR. Con ellos, han conseguido los 34 diputados para lograr la absoluta, que será la cifra de escaños necesarios para poder gobernar sin apoyo externo en las elecciones de hoy.

En caso de que ningún partido político alcance mayoría absoluta esta noche, todo queda abierto a la posibilidad de pacto.

El pasado viernes, la campaña del 8F en Aragón llegó a su fin tras dos semanas de carretera y lluvia, con la vista puesta en una participación incierta y en una noche electoral que, previsiblemente, abocará a esa necesidad de pactos. Aragón se enfrenta por primera vez en su historia a unas elecciones anticipadas por una ruptura: la del PP con Vox, que impidió aprobar los Presupuestos de 2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

30 años del asesinato de Fernando Múgica; una ETA desaparecida que sigue presente en la política actual

30 años del asesinato de Fernando Múgica; una ETA desaparecida que sigue presente en la política actual

Publicidad

España

Votación en las elecciones de Aragón

Elecciones Aragón 2026: cómo votar en blanco y a quién beneficia este tipo de voto

¿Quién ganará las elecciones de Aragón 2026 hoy 8 de febrero?

¿Quién ganará las elecciones de Aragón 2026 hoy 8 de febrero? Esto dicen las encuestas y los últimos sondeos

Elecciones Aragón

Qué pasa si no hay mayoría absoluta tras conocer los resultados de las Elecciones de Aragón 2026

Urnas de elecciones
Elecciones Aragón

Elecciones Aragón 2026: ¿Cuándo se contará el voto CERA desde el extranjero?

Imagen de archivo de voto por correo
Elecciones Aragón

Elecciones Aragón 2026: ¿Cuándo se contará el voto por correo?

01 Cartones genéricos 1
Elecciones Aragón

Cuántos escaños se necesitan para la mayoría absoluta en las elecciones de Aragón de hoy 8 de febrero

¿Conseguirá algún partido la mayoría absoluta en las elecciones de Aragón? Es la gran incógnita de estas elecciones. Explicamos cómo se confirman las Cortes de esta comunidad.

Elecciones Aragón
Elecciones Aragón

Elecciones Aragón 2026: Qué pasa si soy suplente de mesa electoral y no me presento, cuáles son las multas

La ley contempla sanciones económicas e incluso penas de prisión si no se justifica la ausencia.

Imagen de archivo de unas papeletas electorales en una jornada de elecciones

Si hoy 8 de febrero de 2026 cumplo 18 años ¿puedo votar en las elecciones de Aragón?

Un votante depositando su voto en la urna

Elecciones Aragón 2026: ¿A qué hora abren los colegios electorales?

Candidatos de las elecciones de Aragón 2026

Guía de la jornada de elecciones de Aragón 2026: cómo votar, horario colegios y cuándo habrá resultados

Publicidad