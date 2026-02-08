Elecciones Aragón 2026: cómo votar en blanco y a quién beneficia este tipo de voto

Los aragoneses ya pueden ejercer su derecho a voto para las elecciones autonómicas de Aragón 2026. Los colegios electorales estarán abiertos hasta las 20:00 horas para que los ciudadanos de la región puedan emitir voto. Y entre las muchas dudas de los votantes en esta jornada, una se repite ¿Qué significa realmente votar en blanco y a quién beneficia?

Es como una forma de decir que ninguno de los partidos políticos se merece el voto, pero sin dejar de participar. Se hace al depositar un sobre vacío o con una papeleta sin nombre de partido. Es una manera de mostrar desacuerdo con las opciones políticas existentes. También se considera el voto emitido a favor de una candidatura legalmente retirada.

Aunque el sistema electoral español lo interpreta de una forma diferente porque ese voto cuenta como válido, pero no se asigna a ningún partido. En la práctica, esto termina aumentando el número total de votos emitidos y, por tanto, sube el porcentaje mínimo que necesitan los partidos pequeños para conseguir representación. Lo que quiere decir que beneficia más a los partidos grandes.

Es decir, no se cuenta para repartir escaños, pero sí influye en el porcentaje de votos que obtiene cada candidatura, ya que los resultados se expresan sobre el total de votos válidos. Además, este tipo de voto tiene peso a la hora de definir la llamada barrera electoral.

En las elecciones autonómicas, la ley establece que no se tendrán en cuenta para repartir escaños las candidaturas que no alcancen al menos el 3% de los votos válidos emitidos en cada circunscripción. Eso significa que los votos en blanco aumentan el número total de votos válidos, elevando la cantidad que deben superar los partidos pequeños para conseguir representación.

¿Y si todos votaran en blanco?

Muchos se preguntan qué pasaría si la mayoría de los aragoneses decidieran votar en blanco. Ante esto, el sistema actual no prevé que los escaños se queden vacíos. Si, por ejemplo, el 80% de los votos fueran en blanco, los escaños se repartirían entre el 20% restante que haya elegido candidaturas.

