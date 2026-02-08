Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Elecciones Aragón

Elecciones Aragón 2026: cómo votar en blanco y a quién beneficia este tipo de voto

Muchos votantes se preguntan qué implica votar en blanco, una decisión que beneficia a determinados partidos.

Votaci&oacute;n en las elecciones de Arag&oacute;n

Votación en las elecciones de AragónAntena 3 Noticias

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

Los aragoneses ya pueden ejercer su derecho a voto para las elecciones autonómicas de Aragón 2026. Los colegios electorales estarán abiertos hasta las 20:00 horas para que los ciudadanos de la región puedan emitir voto. Y entre las muchas dudas de los votantes en esta jornada, una se repite ¿Qué significa realmente votar en blanco y a quién beneficia?

Es como una forma de decir que ninguno de los partidos políticos se merece el voto, pero sin dejar de participar. Se hace al depositar un sobre vacío o con una papeleta sin nombre de partido. Es una manera de mostrar desacuerdo con las opciones políticas existentes. También se considera el voto emitido a favor de una candidatura legalmente retirada.

Aunque el sistema electoral español lo interpreta de una forma diferente porque ese voto cuenta como válido, pero no se asigna a ningún partido. En la práctica, esto termina aumentando el número total de votos emitidos y, por tanto, sube el porcentaje mínimo que necesitan los partidos pequeños para conseguir representación. Lo que quiere decir que beneficia más a los partidos grandes.

Es decir, no se cuenta para repartir escaños, pero sí influye en el porcentaje de votos que obtiene cada candidatura, ya que los resultados se expresan sobre el total de votos válidos. Además, este tipo de voto tiene peso a la hora de definir la llamada barrera electoral.

En las elecciones autonómicas, la ley establece que no se tendrán en cuenta para repartir escaños las candidaturas que no alcancen al menos el 3% de los votos válidos emitidos en cada circunscripción. Eso significa que los votos en blanco aumentan el número total de votos válidos, elevando la cantidad que deben superar los partidos pequeños para conseguir representación.

¿Y si todos votaran en blanco?

Muchos se preguntan qué pasaría si la mayoría de los aragoneses decidieran votar en blanco. Ante esto, el sistema actual no prevé que los escaños se queden vacíos. Si, por ejemplo, el 80% de los votos fueran en blanco, los escaños se repartirían entre el 20% restante que haya elegido candidaturas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

30 años del asesinato de Fernando Múgica; una ETA desaparecida que sigue presente en la política actual

30 años del asesinato de Fernando Múgica; una ETA desaparecida que sigue presente en la política actual

Publicidad

España

Votación en las elecciones de Aragón

Elecciones Aragón 2026: cómo votar en blanco y a quién beneficia este tipo de voto

¿Quién ganará las elecciones de Aragón 2026 hoy 8 de febrero?

¿Quién ganará las elecciones de Aragón 2026 hoy 8 de febrero? Esto dicen las encuestas y los últimos sondeos

Elecciones Aragón

Qué pasa si no hay mayoría absoluta tras conocer los resultados de las Elecciones de Aragón 2026

Urnas de elecciones
Elecciones Aragón

Elecciones Aragón 2026: ¿Cuándo se contará el voto CERA desde el extranjero?

Imagen de archivo de voto por correo
Elecciones Aragón

Elecciones Aragón 2026: ¿Cuándo se contará el voto por correo?

01 Cartones genéricos 1
Elecciones Aragón

Cuántos escaños se necesitan para la mayoría absoluta en las elecciones de Aragón de hoy 8 de febrero

¿Conseguirá algún partido la mayoría absoluta en las elecciones de Aragón? Es la gran incógnita de estas elecciones. Explicamos cómo se confirman las Cortes de esta comunidad.

Elecciones Aragón
Elecciones Aragón

Elecciones Aragón 2026: Qué pasa si soy suplente de mesa electoral y no me presento, cuáles son las multas

La ley contempla sanciones económicas e incluso penas de prisión si no se justifica la ausencia.

Imagen de archivo de unas papeletas electorales en una jornada de elecciones

Si hoy 8 de febrero de 2026 cumplo 18 años ¿puedo votar en las elecciones de Aragón?

Un votante depositando su voto en la urna

Elecciones Aragón 2026: ¿A qué hora abren los colegios electorales?

Candidatos de las elecciones de Aragón 2026

Guía de la jornada de elecciones de Aragón 2026: cómo votar, horario colegios y cuándo habrá resultados

Publicidad