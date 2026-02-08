Cuántos escaños se necesitan para la mayoría absoluta en las elecciones de Aragón de hoy 8 de febrero

Este 8 de febrero Aragón celebra elecciones autonómicas y una de las preguntas clave de la jornada es cuántos escaños se necesitan para alcanzar la mayoría absoluta en las Cortes de Aragón, un dato fundamental para saber qué partido o bloque podrá gobernar tras el recuento de votos.

Las Cortes de Aragón están formadas por un total de 67 escaños. Para lograr la mayoría absoluta y poder gobernar sin necesidad de pactos, un partido o coalición debe alcanzar al menos 34 diputados, es decir, más de la mitad de la Cámara autonómica. Este umbral es el que marca la diferencia entre un gobierno en solitario y la necesidad de negociar apoyos parlamentarios tras las elecciones de hoy.

El precedente de las elecciones autonómicas de Aragón de 2023

En las últimas elecciones autonómicas celebradas en 2023, ningún partido consiguió la mayoría absoluta. El Partido Popular fue la fuerza más votada, pero no alcanzó los 34 escaños necesarios, lo que obligó a buscar acuerdos para poder formar gobierno.

Ese escenario sirve de referencia para la jornada electoral de hoy, en la que la mayoría absoluta vuelve a ser el gran objetivo, aunque no parece sencillo alcanzarla.

Qué dicen las encuestas antes de la votación de hoy

Según las encuestas y sondeos publicados antes del 8 de febrero, el Partido Popular parte como favorito, con una estimación que oscila entre 25 y 29 escaños, una cifra que se quedaría lejos de la mayoría absoluta fijada en 34 diputados.

Estos datos apuntan a que, tras el cierre de las urnas, Aragón podría volver a tener un Parlamento fragmentado, en el que los pactos serán determinantes para decidir quién gobierna la comunidad autónoma.

Por qué la mayoría absoluta es clave este 8-F

Alcanzar la mayoría absoluta permitiría gobernar con estabilidad y sin depender de acuerdos con otras formaciones. Sin embargo, los precedentes y los sondeos previos a la votación de hoy indican que ningún partido tiene garantizado superar ese umbral por sí solo.

Por ello, el foco de esta jornada electoral no está solo en quién gana las elecciones, sino en si alguna fuerza consigue llegar a los 34 escaños necesarios para controlar las Cortes de Aragón.

