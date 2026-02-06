Pedro Sánchez llama a la "calma" y la "prudencia" en Andalucía: "Vienen días complejos, llega una nueva borrasca"

Este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado las zonas más afectadas de Andalucía por la borrasca Leonardo desde un helicóptero. Desde el puesto de mando avanzado ubicado en la localidad de San Roque, ha realizado un llamamiento a la "calma" y la "prudencia" a los vecinos.

De manera especial, el presidente del Gobierno ha querido trasladar a los vecinos "empatía", ya que "todos nos hemos sentido sobrecogidos por las lluvias que no terminan y un suelo que no puede absorber más agua", habiendo dejado a vecinos aislados, servicios de transporte cancelados, "y lo más importante el desalojo de vecinos de municipios afectados". Es por lo que insiste en resaltar "toda nuestra empatía y solidaridad".

"Vienen días complejos"

El presidente del Gobierno ha resaltado que "vienen días complejos porque llega otra borrasca", por lo que insiste a los ciudadanos en que se mantengan informados a través de canales oficiales.

"Vienen días largos como los últimos, pero lo importante es que el conjunto del Estado vamos a estar del lado de los vecinos y vecinas hasta que la crisis se supere", señala Sánchez.

Borrasca Leonardo

La borrasca ha provocado el desalojo de miles de personas en Andalucía, ha dejado pueblos incomunicados, vías de tren y carreteras cortadas y ríos desbordados. El pueblo de Grazalema (Cádiz) se ha desalojado por completo por riesgo de derrumbe. La mayor preocupación tras las intensas lluvias de los últimos días está en los ríos, ante el posible aumento del caudal y el riesgo de inundaciones.

Este jueves, el líder del Ejecutivo mantuvo una ronda de contactos con los presidentes autonómicos, Juanma Moreno, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco con el objetivo de garantizar la seguridad de la población en sus comunidades.

"El fuerte temporal y las intentas lluvias de los últimos días están afectando a muchas zonas de nuestra geografía (...) En estos momentos la coordinación y colaboración entre todas las instituciones es fundamental para garantizar la seguridad de la población", señaló Sánchez a través de un mensaje en la red social 'X'.

