¿Quién ganará las elecciones de Aragón 2026 hoy 8 de febrero? Esto dicen las encuestas y los últimos sondeos

El Partido Popular, con Jorge Azcón a la cabeza, ganaría las elecciones con un 27,8% de los votos y entre 25 y 29 escaños, según la encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). A pesar de ser la lista más votada, los populares volverían a necesitar a Vox para gobernar.

Los de Abascal serían, por tanto, la llave para alcanzar los 34 escaños de la mayoría absoluta, ya que se espera que tengan su mayor crecimiento y pasen de los siete diputados a los 10-13.

Mientras tanto, el PSOE con la exportavoz del Gobierno y exministra de Educación, Pilar Alegría, al frente, bajaría de sus actuales 23 escaños a los 17-23. Y alcanzarían un 21,5%, de los votos.

En el espacio de la izquierda, que se presenta dividido en tres listas distintas, la candidatura de Jorge Pueyo mejoraría los resultados de Chunta Aragonesista subiendo de tres a una horquilla de entre 3 y 5 parlamentarios. Algo similar podría suceder con la coalición de IU-Movimiento Sumar, encabezada por Marta Abengochea, que pasaría de un escaño a entre 1 y 3. La lista de Podemos sería la peor parada, ya que podrían perder su único parlamentario y quedarse sin representación.

El CIS contempla también una caída de las fuerzas territoriales, a excepción de la Chunta Aragonesista. Teruel Existe perdería fuerza y pasaría de sus tres diputados a entre uno y dos. Los regionalistas del Partido Aragonés (PAR), podrían como Podemos quedarse fuera de la cámara, al no mantener su único escaño.

Un escenario similar al de las últimas elecciones

La mayoría de las encuestas, prevén un escenario muy similar al de las pasadas elecciones autonómicas de 2023. Lo que podría agravar la situación de bloqueo después de que el presidente aragonés, Jorge Azcón, se haya visto obligado a convocar comicios anticipados por su incapacidad para aprobar los presupuestos. Azcón, según sondeos como el CIS, necesitaría retomar su alianza con Vox para poder volver a gobernar.

¿Qué dicen las últimas encuestas publicadas?

Los sondeos siguen situando al PP como primera fuerza, aunque con una pérdida de apoyos respecto a anteriores comicios, mientras que Vox, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida serían las únicas formaciones al alza. El PSOE, por el contrario, continúa perdiendo respaldo electoral.

Los últimos sondeos publicados el lunes coinciden en que Vox, CHA e IU serían las únicas fuerzas que mejorarían sus resultados el 8-F. El PSOE no logra remontar y podría acercarse, o incluso caer, a su mínimo histórico, con alrededor de 17 escaños, uno menos que en 2015 y seis menos que los actuales. Vox consolidaría su crecimiento hasta los trece diputados, frente a los siete actuales, mientras que en el bloque de la izquierda Podemos podría quedarse fuera del Parlamento, perdiendo su único escaño, al tiempo que CHA e IU refuerzan su posición.

