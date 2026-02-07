Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Este será el ganador de las Elecciones de Aragón 2026 según la inteligencia artificial

Ponemos a prueba a la inteligencia artificial al pedirle que nos dé el nombre del ganador de las próximas elecciones en Aragón. Esta es su respuesta.

Candidatos de las elecciones de Arag&oacute;n 2026

Candidatos de las elecciones de Aragón 2026EFE

Miriam Vázquez
Publicado:

Preguntamos a la IA quién va a ser el ganador de las elecciones en Aragón este domingo 8 de febrero y, como era de esperar la inteligencia artificial elabora su respuesta ofreciéndonos una recopilación de las encuestas y análisis más recientes y aclara que todavía no se han celebrado "por lo que no hay un ganador definitivo".

Para saber con certeza quién va a ser el próximo presidente de Aragón tendremos que esperar al recuento de mañana, una vez se cierren los colegios electorales, pero si nos fiamos de la recopilación de sondeos que nos da ChatGTP podemos ver quién lleva ventaja en las encuestas.

¿Qué dicen las encuestas?

Según estos sondeos el mapa político de la comunidad quedaría de la siguiente manera. El PP con Jorge Azcón como candidato sería la fuerza más votada con un 35% de los votos consiguiendo entre 25 y 29 escaños estimados en las Cortes de Aragón. En segunda posición quedaría el PSOE que, con respecto a los comicios pasados, registraría una caída considerable. Vox podría tener la llave de la legislatura experimentando un crecimiento notable.

Si repasamos las conclusiones del CIS publicado el 22 de enero, vemos que las conclusiones son muy parecidas. El PP sería el partido con mayor probabilidad de voto, con un 35,3%, aunque necesitaría a Vox para gobernar. El PSOE obtendría un 26,7%; Vox alcanzaría un 15,1%; CHA un 6,9%; IU-Movimiento SUMAR sacaría un 5%, Podemos-AV, un 2,5% y Teruel Existe un 2,2%.

Los últimos sondeos dieron un panorama político similar, situando al PP como fuerza ganadora, aunque con un retroceso respecto a anteriores comicios, mientras que Vox, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida aparecen como los únicos partidos al alza. El PSOE, por el contrario, seguiría perdiendo apoyos.

El pasado lunes, último día en el que la ley electoral permite publicar encuestas de intención de voto, varios sondeos confirman que Vox, CHA e IU serían las únicas formaciones que mejorarían sus resultados el 8-F. El PSOE no logra remontar y podría acercarse, o incluso alcanzar, su suelo histórico, con hasta 17 escaños, uno menos que en 2015 y seis menos que los actuales. Vox consolidaría su crecimiento, pasando de siete a trece diputados, mientras que en el espacio de la izquierda Podemos podría desaparecer al perder su único escaño, en contraste con el fortalecimiento de CHA e IU.

