Así será la jornada de reflexión de los candidatos en Aragón: descanso, familia y deporte

La jornada de este sábado sirve de pausa para los candidatos tras quince días intensos de campaña electoral.

Imagen de archivo de unas papeletas electorales en una jornada de eleccionesEFE

Marta Alarcón
Publicado:

Con las elecciones autonómicas de Aragón fijadas para este domingo, 8 de febrero de 2026, los candidatos a la Presidencia de la Comunidad han dado a conocer sus planes para la jornada de reflexión del sábado, 7 de febrero, un día sin actos de campaña oficial en el que los aspirantes aprovechan tanto para descansar como para afianzar la conexión con su entorno más cercano de cara a la decisiva jornada electoral.

Aragón afronta este domingo una jornada decisiva en un contexto político marcado por la pluralidad y la posible influencia de la fragmentación del voto en la formación del próximo gobierno autonómico, por lo que la jornada de este sábado, sirve de pausa para los candidatos tras quince días intensos de campaña electoral.

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, dedicará la mañana a visitar la basílica del Pilar en Zaragoza, acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, y posteriormente compartirá un vermú con su equipo de campaña.

"Vengo a buscar un libro de Luis Landero"

La candidata del PSOE, Pilar Alegría, ha optado por visitar una librería y dar un paseo antes de desplazarse a su localidad natal. "Quiero aprovechar para estar con mi familia que apetece mucho, y estos días de campaña no da tiempo para leer, quiero aprovechar para ello, vengo a buscar un libro de Luis Landero. Después desayunaré con mi hijo e iré a La Zaida a comer con mi familia", ha reconocido.

Desde Vox, Alejandro Nolasco repetirá el plan que ya llevó a cabo en anteriores elecciones y pasará la jornada en Villastar (Teruel), el municipio de origen de su familia, dedicado al descanso.

Un sábado muy futbolero

El candidato de CHA, Jorge Pueyo, optará por una jornada más activa: por la mañana jugará un partido de fútbol con amigos en el barrio zaragozano de Torrero y por la tarde seguirá el encuentro del Real Zaragoza frente al Éibar en La Romareda, confiando en una victoria de su equipo.

Por su parte, el candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha elegido un entorno natural para la reflexión y pasará el día en la Laguna de Gallocanta, espacio protegido entre Teruel y Zaragoza, donde combinará la observación de aves con tiempo en familia y con amigos.

La candidata de Podemos, María Goikoetxea, permanecerá en Villanueva de Gállego, donde compartirá la jornada con su entorno cercano tras unos días que ha calificado de "intensos e ilusionantes".

En el caso de Marta Abengochea, candidata de IU–Movimiento Sumar, la jornada comenzará con un paseo por el canal en Zaragoza, continuará con una comida con amigos en Torres de Berrellén y finalizará en casa junto a su familia.

Por último, el cabeza de lista del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, aprovechará el día previo a las elecciones para esquiar con sus hijos en la estación de Aramón Valdelinares, próxima a Gúdar, el municipio turolense del que es alcalde.

