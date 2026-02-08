Elecciones Aragón 2026: ¿Cuándo se contará el voto CERA desde el extranjero?

44.433 aragoneses residentes en el extranjero están este domingo 8 de febrero llamados a las urnas para elegir el próximo presidente y gobierno autonómico. Pero ¿tienen que viajar hasta España para poder votar?

No, existe el voto CERA que está indicado para estas personas y a continuación te vamos a contar toda la letra pequeña, incluido cuándo se recuentan estas papeletas.

El pasado 1 de octubre de 2025 el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el extranjero (CERA) para las elecciones de Aragón, todo aquel que esté dado de alta no tendrá problema para votar. Existe un Servicio de consulta en la Sede electrónica del Instituto Español de Estadística (INE), pero además las Embajadas de España con Sección Consular y los Consulados Generales de España mantuvieron del 22 al 29 de diciembre un servicio de consulta/exposición de las listas electorales del CERA.

Una vez este requisito se cumple, las papeletas electorales se pueden descargar siguiendo las indicaciones que del 3 al 9 de enero enviaron las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral. Una vez recibida la documentación electoral, los votantes tienen dos opciones:

El voto por correo: enviando por correo, certificado cuando sea posible, el sobre correspondiente a la Oficina Consular de España en el extranjero en la que estén inscritos. Este plazo se cerró el 3 de febrero.

Voto en urna: depositando personalmente el sobre dirigido a la Junta Electoral Provincial correspondiente en el centro de votación que se habilite. Este plazo se cerró el 5 de febrero.

El voto CERA es siempre el último en el recuento por lo que cuando los resultados están muy reñidos este voto puede suponer el traspaso de un escaño de una formación política a otra.