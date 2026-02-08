Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Elecciones Aragón

Elecciones Aragón 2026: ¿Cuándo se contará el voto CERA desde el extranjero?

Aragón celebra hoy su fiesta de la democracia y tanto los residentes en España como en el extranjero están llamados a votar.

Urnas de elecciones

Urnas de elecciones antena3noticias.com

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

44.433 aragoneses residentes en el extranjero están este domingo 8 de febrero llamados a las urnas para elegir el próximo presidente y gobierno autonómico. Pero ¿tienen que viajar hasta España para poder votar?

No, existe el voto CERA que está indicado para estas personas y a continuación te vamos a contar toda la letra pequeña, incluido cuándo se recuentan estas papeletas.

El pasado 1 de octubre de 2025 el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el extranjero (CERA) para las elecciones de Aragón, todo aquel que esté dado de alta no tendrá problema para votar. Existe un Servicio de consulta en la Sede electrónica del Instituto Español de Estadística (INE), pero además las Embajadas de España con Sección Consular y los Consulados Generales de España mantuvieron del 22 al 29 de diciembre un servicio de consulta/exposición de las listas electorales del CERA.

Una vez este requisito se cumple, las papeletas electorales se pueden descargar siguiendo las indicaciones que del 3 al 9 de enero enviaron las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral. Una vez recibida la documentación electoral, los votantes tienen dos opciones:

  • El voto por correo: enviando por correo, certificado cuando sea posible, el sobre correspondiente a la Oficina Consular de España en el extranjero en la que estén inscritos. Este plazo se cerró el 3 de febrero.
  • Voto en urna: depositando personalmente el sobre dirigido a la Junta Electoral Provincial correspondiente en el centro de votación que se habilite. Este plazo se cerró el 5 de febrero.

El voto CERA es siempre el último en el recuento por lo que cuando los resultados están muy reñidos este voto puede suponer el traspaso de un escaño de una formación política a otra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Zapatero aprovecha su visita en Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez

Zapatero se encuentra en Caracas para participar en un foro invitado por Delcy Rodríguez

Publicidad

España

Votación en las elecciones de Aragón

Elecciones Aragón 2026: cómo votar en blanco y a quién beneficia este tipo de voto

¿Quién ganará las elecciones de Aragón 2026 hoy 8 de febrero?

¿Quién ganará las elecciones de Aragón 2026 hoy 8 de febrero? Esto dicen las encuestas y los últimos sondeos

Elecciones Aragón

Qué pasa si no hay mayoría absoluta tras conocer los resultados de las Elecciones de Aragón 2026

Urnas de elecciones
Elecciones Aragón

Elecciones Aragón 2026: ¿Cuándo se contará el voto CERA desde el extranjero?

Imagen de archivo de voto por correo
Elecciones Aragón

Elecciones Aragón 2026: ¿Cuándo se contará el voto por correo?

01 Cartones genéricos 1
Elecciones Aragón

Cuántos escaños se necesitan para la mayoría absoluta en las elecciones de Aragón de hoy 8 de febrero

¿Conseguirá algún partido la mayoría absoluta en las elecciones de Aragón? Es la gran incógnita de estas elecciones. Explicamos cómo se confirman las Cortes de esta comunidad.

Elecciones Aragón
Elecciones Aragón

Elecciones Aragón 2026: Qué pasa si soy suplente de mesa electoral y no me presento, cuáles son las multas

La ley contempla sanciones económicas e incluso penas de prisión si no se justifica la ausencia.

Imagen de archivo de unas papeletas electorales en una jornada de elecciones

Si hoy 8 de febrero de 2026 cumplo 18 años ¿puedo votar en las elecciones de Aragón?

Un votante depositando su voto en la urna

Elecciones Aragón 2026: ¿A qué hora abren los colegios electorales?

Candidatos de las elecciones de Aragón 2026

Guía de la jornada de elecciones de Aragón 2026: cómo votar, horario colegios y cuándo habrá resultados

Publicidad