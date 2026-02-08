Elecciones Aragón 2026: ¿Cuándo se contará el voto por correo?

Este domingo 8 de febrero de 2026 se celebran las elecciones autonómicas a las Cortes de Aragón, una jornada en la que miles de aragoneses han optado por ejercer su derecho al voto por correo. Una de las dudas más habituales en este proceso es cuándo y cómo se contabilizan estos votos.

El voto por correo no se cuenta de forma anticipada, sino que se incorpora al escrutinio el mismo día de las elecciones, junto al resto de papeletas depositadas en las urnas.

¿Cómo se cuenta el voto por correo?

Los sobres con los votos enviados por correo han sido custodiados por Correos, que ha adoptado todas las medidas organizativas y de seguridad necesarias para garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral. Estos votos se remiten a las mesas electorales correspondientes antes del cierre de los colegios.

Una vez finalizada la votación presencial, a las 20:00 horas, las mesas electorales abren los sobres remitidos por Correos y suman los votos por correo al recuento general, de modo que forman parte del escrutinio provisional que se conoce la misma noche electoral.

Por tanto, el voto por correo tiene el mismo valor y el mismo momento de contabilización que el voto emitido de forma presencial.

Durante todo el proceso electoral, Correos ha actuado como operador designado por el Estado para la prestación del Servicio Postal Universal, encargándose no solo de la gestión del voto por correo, sino también del reparto de tarjetas censales, propaganda electoral, comunicaciones a miembros de mesas y el traslado de documentación electoral. Para ello, la compañía ha reforzado sus recursos humanos, tecnológicos y logísticos, especialmente en Aragón, donde se ha intensificado la atención en oficinas y centros logísticos para asegurar que todos los votos lleguen a tiempo y en condiciones de máxima seguridad.

El voto por correo es una opción plenamente válida y segura dentro del sistema electoral español. Su recuento, integrado en el escrutinio de cada mesa electoral, garantiza que la voluntad de los electores que no han acudido presencialmente a las urnas se refleje en los resultados finales de las elecciones autonómicas de Aragón 2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.