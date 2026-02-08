Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Elecciones Aragón 2026: qué diferencia hay entre voto nulo, voto en blanco y abstención

¿Es lo mismo el voto en blanco que el voto nulo? Te explicamos por qué son diferentes y qué implicaciones tiene cada uno.

Urna con papeletas

Urna con papeletasAntena 3/Archivo

Miriam Vázquez
Publicado:

Aragón elige hoy a su próximo presidente y también la composición de las Cortes. Los colegios electorales recogerán las papeletas que marcarán el rumbo político de la comunidad en esta nueva legislatura.

Para ello, resulta importante tener claro cómo votamos. No es que haya una forma buena y otra mala, pero sí que dependiendo de lo que hagamos nuestra papeleta tendrá un valor u otro.

Aquellos votantes que no se sienten representados por ninguno de los partidos que concurren a las elecciones de este 8-F tienen la posibilidad de votar en blanco, depositar en la urna un voto nulo o simplemente no ejercer su derecho y aunque efectos prácticos puedan parecer lo mismo lo cierto es que cada una tiene sus implicaciones.

¿Qué es el voto en blanco?

Una persona vota en blanco cuando deposita en la urna un sobre sin ninguna papeleta de ningún partido.

¿Qué es un voto nulo?

El voto nulo es diferente al blanco. Aquí dentro del sobre puede haber una papeleta que no esté autorizada, por ejemplo, con un mensaje escrito, con varias papeletas de diferentes partidos políticos, con tachones, anotaciones, hojas rotas...

Abstención

Aquella persona que decide no ir a votar ni de forma presencial ni por correo se contabiliza como abstención.

Elegir una u otra opción tiene diferentes implicaciones ya que tanto la abstención como el voto nulo no se tienen en cuenta a la hora de repartir escaños. Sin embargo, el voto en blanco sí, es decir quienes se decanten por esta alternativa han de saber que en el fondo estarán beneficiando a las candidaturas más votadas ya que estos sí se suman al total de votos emitidos.

