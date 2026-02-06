Cierre de campaña en Aragón entre nervios, reproches y con PP y Vox cada vez más enfrentados

La campaña electoral en Aragón llega a su fin con un clima de máxima tensión entre los partidos. Ya están puestos en guardia, a tan solo unas horas de que los ciudadanos acudan a las urnas. El PP se ve ganador, pero sin mayoría suficiente. El PSOE, por su parte, asume la derrota, aunque intenta evitar un desplome, y Vox aspira a multiplicar su representación sin aclarar aún qué hará con ese poder.

La recta final ha estado marcada por un cruce de reproches, especialmente entre el Partido Popular y Vox, que han trasladado su enfrentamiento a las redes sociales. Acusaciones de corrupción, ataques personales y referencias a conflictos internos han dominado las últimas horas de campaña. El PP incluso ha mencionado al ministro Félix Bolaños, que respondía con ironía pidiendo que no le metieran "en sus problemas de pareja".

A 48 horas de conocerse el resultado electoral, el ambiente entre PP y Vox es de choque frontal. Ambos saben que, si las encuestas se cumplen, solo un acuerdo entre ellos permitiría formar gobierno en Aragón. Sin embargo, la relación entre la derecha y la extrema derecha se ha deteriorado notablemente, no solo en Aragón, sino también en otras comunidades como Extremadura y en el plano nacional.

El PP da prácticamente por hecha la victoria, pero no la mayoría absoluta, lo que obliga a mirar a Vox como socio necesario. Desde el partido de Abascal, en cambio, exigen claridad y acusan al PP de promover "una guerra sucia" para frenar su crecimiento.

El PSOE observa y trata de evitar el batacazo

En el lado socialista, el tono es distinto. Asumen que la victoria es muy complicada, pero rechazan la idea de un hundimiento. Critican lo que consideran el "desgobierno" del presidente aragonés Jorge Azcón y apelan al voto útil ante una izquierda fragmentada, advirtiendo de que los votos pueden acabar desplazándose entre PP y Vox.

En la recta final, Pedro Sánchez ha entrado de lleno en la campaña con ataques directos a Alberto Núñez Feijóo, consciente de que estas elecciones autonómicas tienen una lectura nacional. Tras la derrota en Extremadura, Aragón se suma a un calendario clave que incluye próximas citas en Castilla y León y Andalucía.

Los líderes nacionales de los principales partidos han arropado a sus candidatos en los últimos actos, conscientes de lo mucho que está en juego. Todos los sondeos apuntan a una victoria del PP y a un ascenso de Vox, mientras el PSOE se juega buena parte de su resistencia territorial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.