Un diputado de PP se pregunta si el Parlament va a premiar a los Mossos "por no hacer nada para evitar 16 muertes"

.@KRLS entregará medalla honor a los Mossos en la Diada.¿Es por no hacer nada para impedir 16 muertes y 100 heridos? https://t.co/1WaBFlmFFt — Eloy Suárez Lamata (@eloysuarezl) 1 de septiembre de 2017

El diputado del PP y presidente de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas, Eloy Suárez, ha puesto en cuestión los elogios a los Mossos por su labor en los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils y se preguntado si se les va a condecorar "por no hacer nada para evitar" las 16 muertes causadas por los terroristas.

Eloy Suárez es diputado del PP por Zaragoza, la localidad de procedencia de cuatro de los cinco afectados por el atropello de Cambrils, entre ellos la mujer que allí falleció.

En una serie de mensajes publicados en la red social Twitter y recogidos, Eloy Suárez pone de manifiesto su malestar al conocerse que los Mossos recibieron en mayo un aviso de Estados Unidos sobre el riesgo de un atentado yihadista en las Ramblas.

"¿Qué clase de Policía tiene Cataluña que hace caso omiso a los avisos de atentados? -se pregunta-. ¿Por qué los Mossos no hicieron nada? ¿Quién asume la responsabilidad de no hacer nada? Vaya con los Mossos". En ese contexto, y ante el anuncio de que la Generalitat entregará la medalla de honor a los Mossos el próximo 11 de septiembre, la Diada de Cataluña, el diputado del PP se pregunta: "¿Es por no hacer nada para impedir 16 muertes y 100 heridos?".

Porque los Mossos no hicieron nada ? Quien asume la responsabilidad de no hacer nada ?De esto no se habla en @tv3cat.https://t.co/cFXeTAvcY3 — Eloy Suárez Lamata (@eloysuarezl) 31 de agosto de 2017

Que clase de policía tiene Cataluña que hace caso omiso a los avisos de atentados? https://t.co/mmBduZejq0 — Eloy Suárez Lamata (@eloysuarezl) 1 de septiembre de 2017

Pide disculpas

El diputado ha pedido disculpas a través de la red social por la que había cargado contra los Mossos, alegando que no ha estado "afortunado" y aclarando que "no hay mas culpable en un atentado que los terroristas".