Última hora crisis del PSOE e informe de la UCO, en directo: Santos Cerdán asegura que entregará su acta el lunes

Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, ha dejado entrever que se considera objeto de una montaje en su contra. El exsecretario se reunió con Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa justo antes de comunicar públicamente su dimisión y su intención de renunciar al acta de diputado.

En una conversación con el Diario de Noticias de Navarra, Cerdán ha confirmado que este lunes formalizará la entrega de su escaño en el Congreso. Al ser consultado sobre su futuro judicial, ha asegurado: "No me quiero servir del aforamiento para demostrar mi inocencia", en alusión directa a su decisión de renunciar a los privilegios como diputado y someterse a la justicia ordinaria.

Aunque no ha querido entrar en detalles, el exdirigente socialista ha dejado claro que no comparte la versión que lo sitúa como una pieza clave en la trama de corrupción del llamado caso Koldo-Ábalos. A la espera de su declaración voluntaria ante el Tribunal Supremo, prevista para el próximo 25 de junio, Cerdán ha preferido no ofrecer más explicaciones, pero ha insinuado que se siente injustamente señalado por una operación que, en su opinión, va más allá de los hechos que se le imputan.