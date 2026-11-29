La noche electoral del 29 de noviembre tiene una cifra de referencia y esa es 176 síes o escaños. Ese es el umbral de la mayoría absoluta en el Congreso integrado por 350 diputados. Lograrlo permite a una formación política disponer, por sí sola, de más de la mitad de los representantes de la Cámara.

Se trata de la mitad de 350 más uno. Pero es una cifra que no ha de confundirse con el porcentaje de votos; obtener más de la mitad de los escaños y conseguir más de la mitad de las papeletas son cosas diferentes.

Los votos se convierten en escaños por circunscripciones

Las elecciones al Congreso no reparten todos los diputados en una única lista nacional. Los escaños se distribuyen entre las divisiones territoriales y se adjudican según los resultados obtenidos en cada una.

Por eso, el porcentaje de voto de una candidatura en toda España no se traslada de forma idéntica a su porcentaje de asientos. Importa cuántos apoyos reúne, pero también cómo están repartidos territorialmente.

La mayoría absoluta se mide sobre los diputados que forman la Cámara. Los senadores no se suman a esa cuenta, porque la votación para investir al presidente del Gobierno corresponde al Congreso.

¿Es obligatorio llegar a 176 para gobernar?

No necesariamente. La Constitución prevé dos oportunidades de votación dentro de un mismo procedimiento de investidura. En la primera, el candidato necesita el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso.

Esos apoyos pueden proceder de su propia formación o de otras. Lo decisivo realmente no es que un partido haya obtenido 176 escaños en las urnas, sino que el aspirante reúna los síes en la Cámara.

Si no consigue esa mayoría, se celebra una segunda votación 48 horas después. En ella sirve con obtener mayoría simple, esto es, más votos a favor que en contra.

Por qué las abstenciones pueden cambiar el resultado

En esa segunda votación, las abstenciones no se cuentan como apoyos, pero tampoco agrandan el bloque del rechazo. Por eso pueden facilitar que un candidato salga elegido con menos de 176 votos afirmativos.

¿Qué pasa si ningún candidato obtiene la confianza?

Pueden tramitarse nuevas propuestas de investidura. Si transcurren dos meses desde la primera votación sin que ningún candidato consiga la confianza del Congreso, se disuelven ambas cámaras y se convocan nuevas elecciones. El plazo empieza con esa primera votación, no la noche electoral.

Ser la candidatura con más escaños no garantiza automáticamente gobernar. Después del reparto de diputados, la siguiente cuenta es la de apoyos necesarios para superar la investidura.