Los españoles que se encuentren fuera del país también podrán participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026, aunque la forma de hacerlo dependerá de su situación de residencia; no es lo mismo vivir habitualmente en el extranjero que encontrarse fuera de España por vacaciones, estudios o trabajo durante el proceso electoral.

Para estos dos supuestos existen procedimientos diferentes: el voto CERA, destinado a los españoles residentes en el extranjero, y el voto ERTA, para quienes residen en Españab pero se encuentran temporalmente fuera.

La principal diferencia está en los trámites necesarios para ejercer el derecho al voto. Mientras que los electores inscritos en el CERA reciben la documentación electoral sin necesidad de solicitarla previamente, quienes recurren al sistema ERTA deben presentar una solicitud expresa ante la oficina consular correspondiente.

Además, los plazos y las opciones para enviar o depositar el voto tampoco son los mismos. Aquí te lo explicamos en detalle.

¿Qué es el voto CERA?

El voto CERA corresponde a los españoles mayores de edad que residen habitualmente fuera de España y figuran inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. Para participar mediante este procedimiento, deben estar registrados como residentes en la embajada o el consulado correspondiente y constar en el censo electoral vigente.

Desde la reforma de la legislación electoral de 2022, estos ciudadanos ya no necesitan solicitar previamente la documentación para votar, puesto que la Oficina del Censo Electoral se encarga de enviarla de oficio.

Una vez recibida, pueden optar por remitir su voto por correo postal a la oficina consular o depositarlo personalmente en las urnas habilitadas en embajadas, consulados y otros centros autorizados.

Este sistema permite participar desde el extranjero en las elecciones generales, autonómicas y europeas, según las condiciones de cada convocatoria. Sin embargo, los españoles inscritos en el CERA no pueden votar en las elecciones municipales.

El voto ERTA

El voto ERTA está dirigido a los españoles que mantienen su residencia habitual en España, pero se encuentran temporalmente en otro país durante el proceso electoral. Es el caso de quienes están de vacaciones, realizan una estancia laboral o cursan estudios en el extranjero.

A diferencia de los electores CERA, estas personas continúan inscritas en el censo electoral de residentes en España y deben solicitar expresamente la documentación necesaria para votar.

Para ello, tienen que estar inscritas como no residentes en el Registro de Matrícula Consular y presentar personalmente el impreso oficial de solicitud en la embajada o el consulado correspondiente. Ambos trámites pueden realizarse en el mismo acto.

Una vez aceptada la solicitud, la Oficina del Censo Electoral envía la documentación al domicilio indicado por el elector en el extranjero. Después, este deberá preparar su voto siguiendo las instrucciones recibidas y remitirlo por correo certificado directamente a la mesa electoral que le corresponda en España. El voto ERTA no permite depositar la papeleta en una urna consular, una de las principales diferencias respecto al CERA.

Plazos establecidos

Los electores CERA disponen de dos alternativas para participar en las elecciones generales del 29 de noviembre. Quienes opten por el voto postal podrán enviarlo a la oficina consular correspondiente hasta el 24 de noviembre de 2026. Por su parte, aquellos que prefieran votar presencialmente en el extranjero podrán depositar su papeleta en las urnas habilitadas entre el 21 y el 26 de noviembre, ambos incluidos.

El plazo ordinario para consultar el censo y presentar reclamaciones se desarrolló del 12 al 19 de octubre. Los ciudadanos inscritos en el CERA no tuvieron que solicitar la documentación electoral, ya que se les remite automáticamente.

En el caso del voto ERTA, el plazo para solicitar la documentación terminó el pasado 31 de octubre de 2026. Por tanto, quienes no realizaron este trámite dentro del periodo establecido ya no pueden presentar una nueva solicitud para votar mediante este procedimiento en las elecciones del 29N.

Los electores que sí solicitaron el voto ERTA a tiempo deberán enviar su documentación por correo certificado a la mesa electoral correspondiente en España, respetando el plazo legal de remisión, que finaliza cuatro días antes de la votación.

¿Cómo saber qué modalidad me corresponde?

Para saber si corresponde votar mediante el sistema CERA o ERTA, lo fundamental es comprobar dónde figura inscrita la residencia habitual del elector. Quienes viven permanentemente fuera de España deben constar en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, mientras que los ciudadanos desplazados temporalmente al extranjero mantienen su inscripción en el censo de residentes en España.

La información sobre los procedimientos y plazos puede consultarse en el portal Infoelectoral del Ministerio del Interior, en la página del Instituto Nacional de Estadística y en las webs oficiales de las embajadas y consulados españoles.