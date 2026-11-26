Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 se celebrarán en domingo, pero muchos españoles tendrán que trabajar durante la jornada electoral. Para garantizar que puedan ejercer su derecho al voto, la legislación contempla una serie de permisos laborales retribuidos y no recuperables, tanto para quienes quieran acudir a las urnas como para los ciudadanos designados para formar parte de las mesas electorales.

La duración de estos permisos dependerá de la coincidencia entre el horario de trabajo y el de apertura de los colegios electorales, que permanecerán abiertos de 9:00 a 20:00 horas.

La normativa también establece condiciones específicas para los presidentes y vocales de mesa, así como para los interventores y apoderados de los partidos políticos.

Dichos permisos permiten ausentarse del trabajo sin perder la remuneración correspondiente, aunque su aplicación concreta puede variar en función de las disposiciones aprobadas por cada comunidad autónoma.

¿Cuántas horas de permiso tengo para a votar?

Los trabajadores cuya jornada laboral coincida con el horario de votación podrán solicitar un permiso retribuido para desplazarse a su colegio electoral. Como regla general, la duración máxima será de cuatro horas, aunque el tiempo concreto dependerá de cuánto coincidan ambos horarios y de la normativa autonómica aplicable.

Según la distribución habitual de estos permisos, si el horario laboral coincide menos de dos horas con la apertura de los colegios electorales, no corresponde ningún permiso retribuido. Cuando la coincidencia sea de dos horas y menos de cuatro, el trabajador podrá disponer de dos horas de permiso. Si coincide entre cuatro y menos de seis horas, tendrá derecho a tres horas, mientras que aquellos cuya jornada coincida seis horas o más podrán disfrutar del máximo de cuatro horas retribuidas.

En el caso de los trabajadores a tiempo parcial o con jornada reducida, la duración del permiso se calculará de forma proporcional. Asimismo, será la empresa la encargada de organizar el momento en el que cada empleado podrá ausentarse para acudir a votar, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa correspondiente.

También se contemplan permisos retribuidos de hasta cuatro horas para realizar los trámites necesarios del voto por correo cuando deban efectuarse durante la jornada laboral.

Permisos de miembros de una mesa electoral

Los ciudadanos designados como presidentes o vocales de una mesa electoral tienen la obligación de acudir al colegio electoral el domingo 29 de noviembre. Si ese día debían trabajar, dispondrán de un permiso retribuido durante toda su jornada laboral para poder cumplir con sus funciones. Además, tendrán derecho a una reducción retribuida de cinco horas en su jornada del lunes 30 de noviembre, independientemente de que el domingo fuera o no laborable para ellos.

En cuanto a los trabajadores con turnos nocturnos, la normativa contempla la posibilidad de solicitar un cambio de turno para facilitar su participación en la mesa electoral. La reducción de cinco horas también podrá aplicarse al turno nocturno que comience el lunes, según las condiciones establecidas.

Los suplentes también están obligados a presentarse a las 8:00 horas para la constitución de la mesa. Si finalmente no tienen que sustituir a ningún titular, podrán marcharse y deberán reincorporarse a su puesto de trabajo cuando corresponda. En ese caso, no tendrán derecho a la reducción adicional de cinco horas ni a la dieta reservada a quienes desempeñen efectivamente las funciones de presidente o vocal.

Permisos laborales de interventores y apoderados

Los interventores y apoderados de los partidos políticos también cuentan con derechos laborales específicos para participar en el desarrollo de la jornada electoral. Los interventores tienen derecho a un permiso retribuido de jornada completa el domingo 29 de noviembre y a una reducción de cinco horas en su jornada laboral del lunes siguiente, en condiciones similares a las de los miembros de las mesas electorales.

Por su parte, los apoderados podrán ausentarse de su trabajo durante toda la jornada electoral con derecho a remuneración, pero no dispondrán de la reducción adicional de cinco horas del lunes. La principal diferencia entre ambos colectivos está, por tanto, en este permiso posterior a la jornada de votación.

¿Hay que presentar un justificante en el trabajo?

La empresa puede solicitar al trabajador que acredite el tiempo empleado para ejercer su derecho al voto. Para ello, el elector podrá pedir un justificante en su mesa electoral y entregarlo posteriormente a su empleador. Este documento permite acreditar que ha acudido a votar, sin necesidad de revelar a qué candidatura ha apoyado.

El voto es secreto y ninguna empresa puede exigir a sus trabajadores que comuniquen el sentido de su elección para concederles el permiso correspondiente. Asimismo, los trabajadores que participen como miembros de una mesa electoral deberán acreditar su designación y, cuando proceda, el desempeño efectivo de sus funciones.

En definitiva, los trabajadores que tengan que acudir a su puesto el 29 de noviembre podrán ejercer su derecho al voto sin perder salario por las horas de permiso que legalmente les correspondan. La duración concreta dependerá de su jornada laboral, de las disposiciones autonómicas aplicables y de si participan como votantes, miembros de mesa, interventores o apoderados.

Resumen de los permisos para acudir a votar

Si te toca trabajar el domingo 29 de noviembre, las horas de permiso a las que tienes derecho dependen directamente de cuánto coincida tu horario de trabajo con el de apertura de los colegios electorales (que es de 9:00 a 20:00 h):

• Coincidencia de menos de 2 horas: No corresponde ningún permiso retribuido.

• Coincidencia de 2 a menos de 4 horas: Tienes derecho a 2 horas de permiso retribuido.

• Coincidencia de 4 a menos de 6 horas: Tienes derecho a 3 horas de permiso retribuido.

• Coincidencia de 6 horas o más: Tienes derecho a 4 horas de permiso retribuido (el máximo permitido).

*Nota: Si trabajas a tiempo parcial o con jornada reducida, este permiso se calculará de forma proporcional a tu jornada laboral. La ley también contempla hasta 4 horas retribuidas si necesitas realizar los trámites para el voto por correo.