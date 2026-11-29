Las personas ciegas o con discapacidad visual, inscritas en el censo electoral, que sepan utilizar el sistema braille y que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% o sean afiliados a la ONCE pueden solicitar el kit de votación accesible que contiene papeletas y sobres electorales estándar acompañados de documentación complementaria en braille.

El kit de votación accesible se entregará a cada solicitante el día de las elecciones en la mesa electoral en la que le corresponda votar.

Proceso de solicitud y voto

El voto accesible se solicita mediante una llamada al teléfono gratuito del Ministerio del Interior 900 150 000 desde el día de la convocatoria hasta 27 días después (ambos inclusive).

Se deberá facilitar el nombre y apellidos del votante, domicilio, número de DNI y un teléfono de contacto.

El elector o electora se personará el día de las elecciones a su mesa electoral donde, previa presentación del DNI, se le entregará el kit de votación accesible solicitado.

La utilización de este procedimiento es voluntaria, así los electores ciegos o con discapacidad visual pueden seguir siendo asistidas por una persona de su confianza el día de las elecciones.

¿Qué contiene el kit?

Papeletas electorales y sobres de votación iguales a los que utiliza todo el electorado.

Documentación complementaria en braille con instrucciones sobre el contenido del kit y su utilización.

Con el kit de votación accesible, estos electores o electoras podrán dirigirse a los espacios habilitados, cerca de la mesa electoral, para poder manejar allí la documentación con garantías de privacidad. Las papeletas con las diferentes candidaturas al Congreso de los Diputados están en sobres separados y cada uno tiene su correspondiente inscripción en braille.

En el caso del Senado, donde hay que marcar con un bolígrafo o lápiz las opciones de voto, el sistema es un poco diferente. El kit incluye una hoja explicativa, donde los candidatos están identificados con números y letras en braille. Estos datos se corresponden con una plantilla, también en braille, en la que hay que introducir la papeleta normalizada de la Cámara Alta. Tras localizar el número deseado en la documentación complementaria, el votante debe marcar las casillas correspondientes a través de la plantilla. Después sacar la papeleta e introducirla en el sobre correspondiente.

También pueden llevarse el kit fuera del local electoral y regresar más tarde a emitir el voto.

A continuación el elector/a se dirigirá a la mesa electoral donde deberá mostrar su documento de identificación y después de la votación se recomienda al elector que se lleve consigo el kit de votación, junto con todo el material sobrante, a fin de asegurar el secreto del voto emitido. Garantizando en todo momento el derecho a voto para las personas con discapacidad visual.