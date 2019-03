El PP cree que el caso de los maletines de UGT supone "un descrédito profundo" para el sindicato

El caso de los maletines de UGT ha centrado la discusión en el Congreso de los Diputados. El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ve en las compras que UGT hizo de bolsos falsos en Asia un "desprecio a la industria nacional preocupante" y un "desprecio" a lo que se produce en España y al trabajo que genera. En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Alonso se ha referido así a la información que publica hoy el diario El Mundo, según la cual UGT le cargó a la Junta de Andalucía 700 maletines de piel falsificados en Asia.



El portavoz popular ha señalado que UGT deberá dirimir las responsabilidades oportunas y ha añadido que las últimas informaciones publicadas suponen un "descrédito muy profundo" para este sindicato "histórico" en España, que debería preocupar "profundamente" a sus responsables."Las últimas informaciones además revelan un desprecio a la industria nacional preocupante, una sensación de desapego y desprecio a lo que producimos en España y el trabajo que se crea aquí", ha añadido. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha instado a la organización en Andalucía a "dar un paso adelante" y "asumir responsabilidades" en relación a los supuestos bolsos falsificados comprados en Asia para regalar a los sindicalistas y cargados a la Junta.

En declaraciones a la cadena Ser, Méndez, que ha subrayado la autonomía de cada organización, ha dicho que personalmente se siente "muy mal" con este asunto, pero que lo que realmente le preocupa es el "sentimiento de los afiliados".



La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha opinado que hay que esperar al resultado de la investigación sobre las supuestas facturas falsas de UGT en Andalucía para exigir responsabilidades al sindicato, ya que se trata de un "proceso administrativo". "Cuando se conozcan los resultados de la investigación, si se derivan de esas actuaciones responsabilidades del tipo que sean, deben exigirse y asumirse", ha afirmado.También ha subrayado que en ese caso UGT debería "devolver el dinero" desviado.

Mientras, el portavoz de ICV y exdirigente de CCOO en Cataluña, Joan Coscubiela, ha argumentado que "no cabe pedir responsabilidades políticas a la dirección confederal de UGT", sino "responsabilidad sindical", y ha explicado que prefiere no pronunciarse al respecto, porque no tiene "elementos para saber" si el secretario general, Cándido Méndez, sería responsable.

En la misma línea, el portavoz de IU en el Congreso, José Luis Centella, ha recalcado que UGT "debe aclarar su responsabilidad en el ámbito sindical, no en el político".