Los ministros respaldan las palabras de Sánchez mientras la oposición le acusa de anteponer sus "intereses políticos"

Veinticuatro horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con romper toda relación comercial con España, hoy todos los ministros han seguido el camino marcado por el presidente del Gobierno. Tanto la parte socialista como la de Sumar coinciden hoy en que el ejecutivo, con Sánchez a la cabeza, se está situando "al lado correcto de la historia" y defiendo "la paz".

Según el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, hoy "es un día para sentir orgullo por la posición de un país que tiene una voz digna y solidaria, un país que tiene memoria". Y la ministra de Infancia, Sira Rego, ha insistido en que se rechazará "cualquier injerencia y chantaje".

En la misma línea se han pronunciado otros ministros y ellos sí, a diferencia de Sánchez, han mencionado directamente al presidente de EEUU. Tanto las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han subido hoy el tono contra Trump. Aseguran que "no les van a amedrentar" sus las amenazas y le responden que no aceptan "chantajes" ni "van a ser vasallos de nadie".

A pesar de que el presidente de EEUU ha tachado de "terrible" la actitud de España y ha amenazado con romper toda relación comercial, desde el ejecutivo insisten en que no temen ninguna represalia. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha vuelto a repetir hoy que no esperan "ninguna consecuencia". "Cuando un país toma una decisión soberana en pleno respeto de todos los acuerdos bilaterales que tiene con otros (…) No puede esperar absolutamente ninguna consecuencia. Lo raro es que ocurriera algo", ha asegurado.

En Moncloa confían en que la amenaza de Trump se quede en eso, una simple amenaza, y no llegue a materializarse en ninguna medida. Aún así insisten en que están preparados para cualquier eventualidad y confían en la defensa conjunta de la Unión Europea. "La unidad europea es lo que nos protege, en este caso, ante posibles consecuencias unilaterales”, ha defendido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

De momento la respuesta del ejecutivo ha sido bien acogida por sus socios parlamentarios, aunque algunos como Podemos exigen más pasos como "cerrar inmediatamente las bases de Rota y Morón" con el objetivo de "impedir que España siga siendo cómplice de esas intervenciones militares que está lanzando EEUU".

La oposición acusa a Sánchez de anteponer sus "intereses partidarios o políticos"

Desde la oposición rechazan de manera rotunda la respuesta que ha dado el gobierno. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que Trump "defiende sus intereses lo mejor que cree" y que su respuesta la ha "provocado Sánchez deliberadamente".

El Partido Popular directamente acusa a Sánchez de anteponer sus intereses. Según la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, "la política errática de Sánchez" está provocando que España “esté más aislada, tenga menos seguridad y sea menos fiable en términos de aliados". El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al gobierno -al que ha tachado de estar "en precario"- que se sitúe junto al resto de aliados. "No podemos salirnos del marco de los socios de la UE simplemente por intereses partidarios o intereses políticos del presidente del Gobierno", ha denunciado Feijóo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.