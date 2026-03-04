Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los socios del Gobierno respaldan el "no a la guerra" de Sánchez pero exigen ir más allá y piden salir de la OTAN

Izquierda Unida, Podemos y BNG apoyan la negativa a usar las bases y reclaman romper con la Alianza Atlántica.

La decisión del Gobierno de no autorizar el uso de las bases de Rota y Morón en la ofensiva contra Irán ha recibido el respaldo de varios socios parlamentarios y miembros del Ejecutivo. Izquierda Unida y Podemos han celebrado la postura de Pedro Sánchez, mientras que el BNG ha reclamado mantener una posición firme frente a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

La posición de España en el conflicto de Oriente Medio provocó que Trump anunciara su intención de cortar relaciones comerciales con nuestro país. En este contexto, las formaciones que sostienen al Ejecutivo han cerrado filas con el presidente.

Respaldo desde Izquierda Unida

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, fue uno de los primeros en pronunciarse. Afirmó que los españoles deben sentirse "orgullosos" de contar con un Gobierno que "pone pie en pared ante este criminal de guerra". En referencia a la negativa a emplear las bases españolas en la ofensiva, sostuvo que esa decisión "esperanza a nuestro país y al mundo entero, porque hay un Gobierno que no se alinea con los crímenes que están cometiendo" Estados Unidos e Israel.

Maíllo defendió que el Ejecutivo se sitúa "en el lado correcto de la historia", pese a que su formación ha mantenido discrepancias en otras materias con el Gobierno del que forma parte.

Podemos pide cerrar bases y abandonar la OTAN

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, compareció este miércoles y calificó a Estados Unidos e Israel como "dos estados terroristas que están sembrando el miedo, el horror y el terror y que son actualmente la mayor amenaza para la humanidad".

Belarra celebró que España "siga siendo el país de no a la guerra" y expresó su satisfacción porque "por fin el presidente Sánchez haya escuchado ese clamor". No obstante, pidió dar un paso más y exigió que el jefe del Ejecutivo sea "consecuente, coherente" con esa posición.

En concreto, reclamó el cierre de las bases militares de Rota y Morón y la salida de España de la OTAN para "impedir seguir siendo cómplices" de este tipo de intervenciones. La líder de Podemos también arremetió contra el PP y Vox, a los que definió como "vendepatrias" y "lamebotas" porque "entre España y Trump, eligen a Trump", y añadió que "van a acabar en el basurero de la historia".

El BNG exige firmeza

El BNG se pronunció en términos similares mediante un comunicado en el que rechazó las amenazas de Trump contra España y reclamó al Gobierno "mantenerse firme en la condena de la agresión militar". La formación nacionalista añadió que es necesario avanzar hacia el cierre de las bases militares estadounidenses en territorio español.

Las declaraciones de los socios de Sánchez consolidan un bloque interno que respalda el rechazo a participar en la ofensiva, al tiempo que elevan la presión para revisar el papel de España en la OTAN y su relación con Estados Unidos.

