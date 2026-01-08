Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Financiación

ERC y el Gobierno llegan a un acuerdo en el modelo de financiación pero no en la recaudación

El líder de ERC defiende el papel de su partido en la negociación con el Gobierno sin concretar los acuerdos alcanzados.

Hay un acuerdo entre ERC y el Gobierno en el modelo de financiaci&oacute;n

Hay un acuerdo entre ERC y el Gobierno en el modelo de financiaciónEuropa Press

Publicidad

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha lanzado un mensaje público tras su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que reivindica avances en materia de financiación para Cataluña, aunque sin detallar los términos concretos del encuentro celebrado en la Moncloa. Junqueras ha confirmado que su partido ha conseguido "una nueva financiación para fortalecer Cataluña" y "más recursos para los hospitales, para las escuelas, para los trabajadores, para las empresas y para los autónomos".

"Estamos aquí para conseguir lo máximo para nuestro país y no vamos a renunciar a nada", ha afirmado Junqueras en una declaración difundida tras la reunión. En ese mensaje, el dirigente republicano sostiene que el diálogo con el Ejecutivo ha permitido avanzar hacia "una nueva financiación para fortalecer Cataluña", que, según sus palabras, se traducirá en más recursos para servicios públicos y tejido productivo.

Un mensaje sin detalles concretos

El líder de ERC ha evitado precisar qué compromisos se han alcanzado con el Gobierno central, limitándose a subrayar los beneficios generales que, a su juicio, se derivan de la negociación. "Más recursos para los hospitales, para las escuelas, para los trabajadores, para las empresas, para autónomos", ha enumerado Junqueras, quien ha defendido este planteamiento como parte de la estrategia de su formación.

En su valoración, el dirigente independentista ha insistido en que el objetivo de ERC pasa por "ganar más soberanía para Cataluña" y "reforzar el país en beneficio de la gente". "Este es el papel de ERC", ha remarcado, vinculando los avances en financiación a una mayor capacidad de autogobierno.

ERC defiende su estrategia

Frente a esas críticas, Junqueras ha optado por un discurso centrado en los resultados, sin entrar en la disputa con Junts. Su mensaje busca trasladar la idea de que ERC mantiene una posición firme en la negociación con el Gobierno y que no renuncia a ninguno de sus objetivos políticos.

Por ahora, el contenido exacto de lo acordado en la Moncloa sigue sin trascender, a la espera de que el Ejecutivo concrete las medidas en materia de financiación autonómica y de que se compruebe si cuentan con el respaldo suficiente en el Congreso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Sánchez recalca que la intervención de EEUU en Venezuela "viola claramente el Derecho Internacional": "No caben medias tintas"

Pedro Sánchez

Publicidad

España

Ferraz tiene previsto convocar la Conferencia de Igualdad que piden militantes, como parte de su agenda feminista

Históricas feministas del PSOE exigen una Conferencia sobre igualdad y que se adopten medidas que "permitan superar los problemas"

Hay un acuerdo entre ERC y el Gobierno en el modelo de financiación

ERC y el Gobierno llegan a un acuerdo en el modelo de financiación pero no en la recaudación

Baliza V16 de emergencia para vehículos

Interior dará margen sin sanciones por la baliza V-16 en su arranque obligatorio

La presidenta de Navarra, María Chivite
Navarra

María Chivite cesa a su vicepresidente primero, Félix Taberna, y a su portavoz, Amparo López, y propone a Javier Remírez

Pedro Sánchez
Conferencia de Embajadores

Sánchez recalca que la intervención de EEUU en Venezuela "viola claramente el Derecho Internacional": "No caben medias tintas"

Félix Bolaños
Iglesia

El Gobierno y la Iglesia cierran un acuerdo para reparar a las víctimas de abusos sexuales

Félix Bolaño firma el acuerdo con los presidentes de la Confederación Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego.

Imagen de archivo del buque 'Cantabria'
Buque

El buque 'Cantabria' pudo haber ayudado a repostar un barco de EE. UU. que participó en la persecución del petrolero ruso

Medios gallegos apuntan a un posible apoyo logístico del buque español a EE. UU.

El logo de Grok aparece en la pantalla de un smartphone, y al fondo, el logo de la red social 'X'

El Gobierno pide a la Fiscalía investigar a Grok, la IA de 'X', por presuntos delitos de pornografía infantil

Los whatsapps de Sánchez a Ábalos en 2024: “Sabes que te quiero como amigo”

Los whatsapps de Pedro Sánchez a Ábalos en 2024: “Sabes que te quiero como amigo”

Pedro Sánchez felicita la navidad a los militares de misión en el extranjero: "Sois la mejor versión de España"

El Gobierno tendrá que recurrir al PP si quiere tener el aval del Congreso para enviar tropas a Ucrania

Publicidad