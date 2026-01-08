ERC y el Gobierno llegan a un acuerdo en el modelo de financiación pero no en la recaudación

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha lanzado un mensaje público tras su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que reivindica avances en materia de financiación para Cataluña, aunque sin detallar los términos concretos del encuentro celebrado en la Moncloa. Junqueras ha confirmado que su partido ha conseguido "una nueva financiación para fortalecer Cataluña" y "más recursos para los hospitales, para las escuelas, para los trabajadores, para las empresas y para los autónomos".

"Estamos aquí para conseguir lo máximo para nuestro país y no vamos a renunciar a nada", ha afirmado Junqueras en una declaración difundida tras la reunión. En ese mensaje, el dirigente republicano sostiene que el diálogo con el Ejecutivo ha permitido avanzar hacia "una nueva financiación para fortalecer Cataluña", que, según sus palabras, se traducirá en más recursos para servicios públicos y tejido productivo.

Un mensaje sin detalles concretos

El líder de ERC ha evitado precisar qué compromisos se han alcanzado con el Gobierno central, limitándose a subrayar los beneficios generales que, a su juicio, se derivan de la negociación. "Más recursos para los hospitales, para las escuelas, para los trabajadores, para las empresas, para autónomos", ha enumerado Junqueras, quien ha defendido este planteamiento como parte de la estrategia de su formación.

En su valoración, el dirigente independentista ha insistido en que el objetivo de ERC pasa por "ganar más soberanía para Cataluña" y "reforzar el país en beneficio de la gente". "Este es el papel de ERC", ha remarcado, vinculando los avances en financiación a una mayor capacidad de autogobierno.

ERC defiende su estrategia

Frente a esas críticas, Junqueras ha optado por un discurso centrado en los resultados, sin entrar en la disputa con Junts. Su mensaje busca trasladar la idea de que ERC mantiene una posición firme en la negociación con el Gobierno y que no renuncia a ninguno de sus objetivos políticos.

Por ahora, el contenido exacto de lo acordado en la Moncloa sigue sin trascender, a la espera de que el Ejecutivo concrete las medidas en materia de financiación autonómica y de que se compruebe si cuentan con el respaldo suficiente en el Congreso.

