Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

PP

Feijóo acusa a Pedro Sánchez de ir "contra la seguridad de España" por intereses políticos

El líder de la oposición critica que Sánchez haya entrado en enemista con uno de los principales inversores en España.

Feij&oacute;o se compromete a aumentar un 15% las plantillas de m&eacute;dicos para mejorar las condiciones de guardias y jornadas

Feijóo se compromete a aumentar un 15% las plantillas de médicos para mejorar las condiciones de guardias y jornadasEUROPAPRESS

Publicidad

Tras la declaración institucional del presidente del Gobierno Pedro Sánchez un día después de las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump, el jefe del Ejecutivo español ha dejado claro su "no a la guerra": "El Gobierno de España está con quienes tienen que estar".

Ante las palabras del socialista, la oposición no ha tardado en reaccionar. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido a Sánchez que España "tiene que situarse junto a sus aliados" y no en "contra de la seguridad" del país.

Argumenta que este posicionamiento puede hacer que España quede "sin marco operativo". Insta a la Unión Europea y a los propios estadounidenses a no confundir a los ciudadanos españoles con "el gobierno precario" que lo dirige porque, para él, la política exterior "tiene que estar por encima de los intereses partidistas y del posicionamiento ideológico del presidente de turno.

Por ello el líder de la oposición asegura que, independientemente de las "discrepancias" que se tengan con Trump, hay que preservar la relación con Estados Unidos, ya que "como socios del la UE no podemos salirnos del marco de los socios de la UE simplemente por intereses partidarios o políticos del presidente del Gobierno".

Lamenta que en la actualidad "España es menos segura, menos estable y tiene menos protagonismo en la política exterior, europea y mundial", mandando un mensaje a Sánchez que como presidente debería "defender los intereses generales de España".

Utiliza la política

Considera utiliza su interés política, para "quitarle votos a la izquierda más radical española", "para ir contra la seguridad de España y el posicionamiento de España en el mundo". En la misma línea ha calificado al jefe del Ejecutivo de "irresponsable" por entrar en enemistad con Trump, ya que EE.UU. es uno de los principales inversores en nuestro país.

Al igual que ha criticado al Gobierno "desde esa atalaya", donde ofende al país americano y a sus socios europeos, ha señalado que los estadounidenses no pueden sancionar a España al pertenecer a la UE, la cual ejerce de "escudo".

Sobre el régimen iraní, al que acusa de "masacrar" a su población, ha abogado por no "contemporizar", asegurando que "ningún demócrata puede negar esta realidad, cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

EEUU retira sus aviones de Rota y Morón tras el rechazo de España a usar sus bases contra Irán

La ministra Robles niega que Morón y Rota colaboren con Estados Unidos en su ataque a Irán

Publicidad

España

Feijóo se compromete a aumentar un 15% las plantillas de médicos para mejorar las condiciones de guardias y jornadas

Feijóo acusa a Pedro Sánchez de ir "contra la seguridad de España" por intereses políticos

María Guardiola, al inicio de la primera jornada de su investidura

Vox no apoyará a Guardiola hasta que no tenga "garantías de cumplimiento" del cambio en Extremadura

El análisis de la guerra.

José Antonio Gurpegui: "A Trump no le falta razón en decir que España es un socio poco fiable para Estados Unidos"

Papeletas en un colegio electoral
Elecciones Castilla y León

Estas son las 52 nuevas candidaturas políticas para las elecciones de Castilla y León 2026

Pedro Sánchez comparece en La Moncloa
A las 09:00h

Pedro Sánchez resucita el "no a la guerra" y evita contestar a las amenazas de Donald Trump

Francia a la cabeza del rearmamento nuclear europeo
Armamento nuclear

Ocho países conforman el plan nuclear francés del que España se desmarca

España rechaza el plan de rearme nuclear impulsado por Emmanuel Macron en plena ofensiva de EEUU e Israel sobre Irán.

Las amenazas de Trump a España desatan un choque político entre el Gobierno y la oposición
AMENAZAS DE TRUMP

Las amenazas de Trump a España desatan un choque político: el Gobierno habla de "chantaje" mientras la oposición advierte de "aislamiento"

Donald Trump ha subido el tono contra España por su postura en el conflicto con Oriente Medio, abriendo un nuevo frente político interno. Desde el Gobierno se mantienen firmes en su postura mientras que la oposición acusa a Sánchez de aislar a España con sus decisiones de política Exterior.

María Guardiola busca ganarse a Vox en el debate de investidura extremeño

María Guardiola tiende la mano a Vox para ser investida: "No voy a regodearme en las diferencias, sino en lo que nos une"

A3 Noticias 1 (22-05-25) La jueza envía a David Sánchez al banquillo de los acusados tras rechazar el último recurso del hermano del presidente

David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, percibió 340.572 euros de la Diputación de Badajoz

Yolanda Díaz

El Ejecutivo activa el Estatuto del Becario: más derechos y multas de hasta 225.000 euros

Publicidad