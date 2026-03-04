Feijóo acusa a Pedro Sánchez de ir "contra la seguridad de España" por intereses políticos

Tras la declaración institucional del presidente del Gobierno Pedro Sánchez un día después de las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump, el jefe del Ejecutivo español ha dejado claro su "no a la guerra": "El Gobierno de España está con quienes tienen que estar".

Ante las palabras del socialista, la oposición no ha tardado en reaccionar. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido a Sánchez que España "tiene que situarse junto a sus aliados" y no en "contra de la seguridad" del país.

Argumenta que este posicionamiento puede hacer que España quede "sin marco operativo". Insta a la Unión Europea y a los propios estadounidenses a no confundir a los ciudadanos españoles con "el gobierno precario" que lo dirige porque, para él, la política exterior "tiene que estar por encima de los intereses partidistas y del posicionamiento ideológico del presidente de turno.

Por ello el líder de la oposición asegura que, independientemente de las "discrepancias" que se tengan con Trump, hay que preservar la relación con Estados Unidos, ya que "como socios del la UE no podemos salirnos del marco de los socios de la UE simplemente por intereses partidarios o políticos del presidente del Gobierno".

Lamenta que en la actualidad "España es menos segura, menos estable y tiene menos protagonismo en la política exterior, europea y mundial", mandando un mensaje a Sánchez que como presidente debería "defender los intereses generales de España".

Utiliza la política

Considera utiliza su interés política, para "quitarle votos a la izquierda más radical española", "para ir contra la seguridad de España y el posicionamiento de España en el mundo". En la misma línea ha calificado al jefe del Ejecutivo de "irresponsable" por entrar en enemistad con Trump, ya que EE.UU. es uno de los principales inversores en nuestro país.

Al igual que ha criticado al Gobierno "desde esa atalaya", donde ofende al país americano y a sus socios europeos, ha señalado que los estadounidenses no pueden sancionar a España al pertenecer a la UE, la cual ejerce de "escudo".

Sobre el régimen iraní, al que acusa de "masacrar" a su población, ha abogado por no "contemporizar", asegurando que "ningún demócrata puede negar esta realidad, cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor".

