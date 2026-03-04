Vicente Vallés: "En ocasiones hay que llegar a acuerdos hasta con el diablo, si es por el interés nacional"

En el mundo de la diplomacia se cita a menudo la frase de un primer ministro británico del siglo XIX, llamado Henry Palmerston. Su criterio era que las naciones no tienen amigos permanentes, ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Traducido al mundo actual, lo que pretendía decir este primer ministro es que en ocasiones hay que llegar a acuerdos hasta con el diablo, si es por el interés nacional.

Eso ha hecho que, a lo largo de la historia, dirigentes de países democráticos se relacionen con dictadores, porque se considera que es necesario. El gobierno español, por ejemplo, ha tenido acuerdos con la Venezuela chavista, porque hay empresas españolas que trabajan allí, y muchos ciudadanos españoles que viven en ese país. España tiene acuerdos con la dictadura saudí. Por ejemplo el AVE a La Meca. También tenemos acuerdos con la dictadura china. De hecho, el presidente del gobierno viaja a Pekín cada poco tiempo.

Pero Pedro Sánchez tiene decidido plantarse ante Donald Trump. Lo ha hecho en la OTAN, y lo hace ahora con la guerra de Irán. Y Trump ha decidido lanzarse contra el presidente español. Es evidente que los dos gobiernos no se entienden, ni muestran voluntad alguna por entenderse.

