Estas son las 52 nuevas candidaturas políticas para las elecciones de Castilla y León 2026

En la región castellano leonesa se presentan nuevos partidos, aunque no en todas las provincias.

Papeletas en un colegio electoral

Papeletas en un colegio electoralEuropa Press

Castilla y León es la comunidad autónoma con más provincias de España. Ávila, Segovia, Valladolid, Palencia, Salamanca, Zamora, Burgos, Soria y León, conforman la región castellano leonesa en la que están llamados a las urnas 2.097.768 personas el próximo domingo 15 de marzo.

Cuatro años después, vuelven a celebrarse las elecciones autonómicas en Castilla y León, y hay partidos que han desaparecido en Segovia (Centrados), Zamora (Por Zamora), Salamanca (Volt y Tú Aportas), Palencia (Despierta y Partido Unionista Estado de España), Ávila (Partido Integración Comunitaria) y Soria (Partido del Progreso de Ciudades de Castilla y León). Además el partido 'Recortes Cero', se presentaba en coalición con el Partido Castelllano y cuya referencia ha desaparecido de la candidatura.

Sin embargo, este año con la división de los partidos de izquierda, ya que Izquierda Unida y Podemos no han llegado a un acuerdo de coalición, y la aparición de nuevos partidos como Nueve, Se Acabó la Fiesta y Escaños en Blanco, hay nuevas candidaturas en Zamora (7), Ávila, León, Palencia, Segovia y Valladolid (6), Burgos, Salamanca y Soria (5), sumando un total de 52.

PSOE, PP, Vox, Podemos-Alianza Verde, IU (con Sumar y Verdes Equo), SALF, Escaños en Blanco, Partido Castellano-Tierra Comunera y Pacma, se presentan en las nueves provincias. Sin embargo, no en todas estas formaciones presentan candidatura en todas las regiones.

Estos son los partidos políticos que se presentan, en más una provincia para las elecciones de Castilla y León:

  • Nueve Castilla y León (8): Ávila, Segovia, Valladolid, Salamanca, Zamora, Soria, León Y Burgos, en esta último en coalición con Decide Burgos.
  • Ciudadanos (7): Ávila, Segovia, Valladolid, Salamanca, Burgos, Soria y León
  • Un Mundo Más Justo (6): Burgos, Palencia, Segovia, Valladolid, Zamora y Burgos
  • Partido Comunista de los Trabajadores en España (5): Ávila, Palencia, Salamanca, Valladolid y Burgos
  • Falange Española de la JONS (3):Ávila, Palencia y Valladolid
  • Partido Nacionalista de Castilla y León - Unión Reformista Ciudadana (2): Palencia y Valladolid
  • España Vaciada (2): Palencia y Salamanca. Aunque en Zamora se presenta junto a Ahora Decide y en Valladolid con Municipalistas

En una sola provincia

  • León: Unión del Pueblo Leonés (UPL), Partido Regionalista del País Leonés (PRPL), Coalición por El Bierzo y Proyecto Alantre
  • Palencia: Vamos Palencia
  • Soria: Sora ¡YA!
  • Burgos: Vía Burgalesa Municipalista
  • Zamora: Soberanía Alimentaria Española
  • Ávila: Partido Demócrata Social Jubilados Europeos

