Un primer grupo de 22 españoles logra salir de Irán y llegará a Madrid este jueves

Un grupo de 22 españoles que se encontraban atrapados en Irán han podido abandonar el país rumbo a Azerbaiyán, donde ya se encuentran a salvo antes de regresar a España.

Se trata de los primeros españoles que logran abandonar Irán desde que estalló el conflicto con Estados Unidos e Israel. Se estima que había unos 150 ciudadanos españoles en el país iraní cuando se inició la operación militar.

Llegarán a Madrid este jueves

El grupo de españoles volará hacia España en las próximas horas y aterrizará en Madrid este jueves, según lo estimado.

La salida del país de los primeros españoles ha sido confirmada por José Manuel Albares, ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

"Acaban de cruzar la frontera entre Irán y Azerbaiyán. Van a proseguir su viaje a Madrid, vía Baku y Estambul", ha señalado Albares en un vídeo.

Al mismo tiempo, el ministro ha informado de que un avión del Ejército del Aire se ha desplazado hacia Oriente Medio para evacuar a cerca de 31.000 españoles que se han visto afectados por la escalada militar en varios países. Dicho avión militar ya ha llegado a Omán.

"El Gobierno no va a dejar a nadie atrás"

Por último, Albares ha anunciado que "Omán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein van a recibir un refuerzo de personal diplomático para garantizar que todos los españoles que lo deseen puedan regresar a España sanos y salvos". "El Gobierno no va a dejar a ningún español atrás", ha concluido el ministro de Exteriores.

Aumenta la tensión entre EEUU y España

Durante las últimas horas ha escalado la tensión entre España y Estados Unidos tras las declaraciones de Donald Trump y la respuesta del Ejecutivo español.

Trump afirmó este martes que "España es un aliado terrible" y amenazó con cortar todo el comercio con nuestro país. Además, el líder de EEUU volvió a cargar contra España por su negativa a aumentar el gasto en Defensa.

Pedro Sánchez ha contestado este miércoles a Trump con un "no a la guerra", asegurando que "España no será cómplice de algo malo para el mundo".

El secretario del Tesoro de EEUU, por su parte, ha afirmado que España "está poniendo en riesgo la vida de los estadounidenses".