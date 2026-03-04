Vox no apoyará a Guardiola hasta que no tenga "garantías de cumplimiento" del cambio en Extremadura

El presidente portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, ha avanzado que su partido no apoyará la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura hasta que no tenga "certezas y garantías de cumplimiento" del "cambio" que quieren para la región extremeña.

"Si hay un acuerdo será un sí, si no hay acuerdo pues va a ser un no, y ahora mismo, como usted sabe, señora Guardiola, no hay ningún acuerdo"

"Si hay un acuerdo será un sí, si no hay acuerdo pues va a ser un no, y ahora mismo, como usted sabe, señora Guardiola, no hay ningún acuerdo", ha señalado Fernández Calle, quien ha aseverado que "por lo tanto, Vox no apoyará a la candidata del Partido Popular" en la investidura de este miércoles.

En ese sentido, Fernández Calle ha advertido que si María Guardiola quiere el apoyo de Vox "para hacer exactamente lo mismo que en los últimos tres años", su respuesta es "un no rotundo", tras lo que ha reiterado que su partido necesita "certezas" y "garantías" de que se va "a llevar a cabo lo que no se ha llevado a cabo en Extremadura".

"Vox no apoyará hoy, si no hay acuerdo, y no lo hay, a María Guardiola para que sea presidenta de la Junta de Extremadura", ha reiterado el portavoz de Vox, quien ha apuntado que siguen "dispuestos a llegar a ese acuerdo, solo por Extremadura y por los extremeños", ha reafirmado.

"Lo primero son las políticas"

Según ha señalado, "lo primero son las políticas, las iniciativas y los proyectos, eso es lo primero", tras lo que ha apuntado Fernández Calle que "solo después de eso, si hay acuerdo, cuando tengamos claras cada medida, cada punto, cada cambio que se va a hacer en Extremadura, cómo se va a hacer, con qué dotación presupuestaria", entonces "será el momento de hablar de quién hace cada una de esas cosas".

Óscar Fernández Calle se ha pronunciado de esta forma en su intervención en el debate de investidura de María Guardiola que se celebra hoy miércoles en la Asamblea de Extremadura.

