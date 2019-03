Chacón: "Espero que Zapatero tarde en dejar el Gobierno"

La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha manifestado este viernes que espera que "sea muy tarde" el día en que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, decida dejar el Gobierno.



Durante el acto de presentación de la candidatura de Pedro Castro a renovar la Alcaldía de Getafe, la ministra no ha realizado valoraciones directas sobre una posible sucesión, pero en un momento de su intervención ha dejado caer el apunte mientras defendía las medias adoptadas por el presidente del Gobierno ante la crisis económica.



"José Luis Rodríguez Zapatero -ha argumentado- ha tenido la valentía del estadista, de llevar las reformas necesarias para este país, no para mañana o pasado, sino para dentro de veinte años y para poder decir que el día que decida dejar el Gobierno, que yo espero que sea muy tarde, que ha dejado el mejor legado a las siguientes generaciones".



En su primera participación en un acto de precampaña en Madrid, Chacón ha admitido el desgaste generado por la situación de crisis económica en todos los presidentes de Gobierno -"el nuestro también", ha apostillado-, aunque ha negado que el PSOE "esconda" a Zapatero, como alega la oposición.



"Lo único que aportan -ha asegurado en alusión a los 'populares'-- es que escondemos a Zapatero, y no son conscientes de lo que ha sido capaz de hacer por España". En este sentido, ha destacado la labor del presidente del Ejecutivo central en la lucha contra el terrorismo.



"José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el presidente que ha tenido la valentía, en todos los órdenes, el político, el legal, el judicial y el económico, de luchar contra ETA hasta el punto en que estamos, en el momento más cercano a su fin", ha subrayado al respecto.



La ministra ha admitido que la crisis ha "desgastado al presidente del Gobierno", al igual que a sus homólogos europeos, pero ha puntualizado que el "caso único" de España y que le diferencia del resto de estados es que el líder de la oposición, Mariano Rajoy, está siendo "el campeón" de ese desgaste con un "'no' a todo", sin realizar "ninguna propuesta" y con la actitud de "me siento en el sofá y espero que la crisis desgaste", una postura que, a juicio de Chacón, responde a la premisa de que en el PP "lo importante es llegar a La Moncloa".