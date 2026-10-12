Ceuta se engalana para recibir a los reyes: "La ciudad es española por los cuatro costados"

Ceuta se prepara para recibir este lunes a los reyes de España. La ciudad ultima los preparativos para engalanar el recorrido de la comitiva real con banderas españolas. También se ha reforzado la seguridad con un dispositivo de 1.800 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El ambiente ya se hace notar en las calles, donde los vecinos han adornado sus fachadas y balcones. Un residente expresa su alegría por la visita: "Ceuta es española por los cuatro costados".

Los reyes mantendrán encuentros con las autoridades locales y representantes de la sociedad civil. La agenda oficial incluye una visita al colegio Vicente Aleixandre y la asistencia a un acto ecuménico en homenaje a los migrantes que fallecieron en el mar cuando intentaban llegar a territorio español desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.

El homenaje tendrá lugar en el cementerio de Sidi Embarek, situado en el populoso barrio de Los Rosales, frente a Loma Colmenar. En él estarán representadas las cuatro confesiones que conviven en la ciudad.

Aunque la Casa del Rey preparaba una visita a las ciudades autónomas antes de la entrada masiva de más de 70.000 migrantes en Ceuta el pasado julio, el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, desveló el 6 de agosto el deseo de Felipe VI de viajar allí.

Lo hizo tras la audiencia que ambos mantuvieron en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, una semana después de la "intrusión masiva de miles de personas". Vivas hizo público entonces el interés del monarca por visitar la ciudad autónoma, donde estará acompañado por la reina Letizia.

Desde el inicio de la crisis, el jefe de Estado ha realizado numerosos pronunciamientos al respecto. Uno de los más contundentes fue el transmitido el 1 de agosto, cuando reclamó la adopción de "todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España".

Una visita histórica

La visita incluirá otro gesto destacado: los reyes pasarán la noche del día 13 en Ceuta. El viaje se produce casi 20 años después del que realizaron Juan Carlos I y la reina Sofía en noviembre de 2007.

En aquella ocasión, Juan Carlos I destacó la "profunda transformación como Estado democrático, próspero y moderno" de España y subrayó que el país, "desde el respeto mutuo, cultiva relaciones de sincera amistad con sus vecinos".

Aquella visita provocó tensiones diplomáticas con Marruecos, que llamó a consultas a su embajador en España. Como hicieron Juan Carlos I y la reina Sofía en 2007, Felipe VI y Letizia también viajarán a Melilla tras su estancia en Ceuta, el próximo 14 de octubre.

En Melilla, los reyes visitarán la Asamblea y el colegio Eduardo Morillas y mantendrán un encuentro con representantes de la sociedad melillense.