La primera patrulla de la Guardia Civil que llegó al lugar del accidente ferroviario de Adamuz no tuvo constancia sobre la existencia del Alvia siniestrado hasta 47 minutos después de la primera alerta al 112 Andalucía. Esta misma semana, la jueza instructora del juzgado de Montoro ha recibido el último informe de la Guardia Civil que repasa minuto a minuto cómo fueron las comunicaciones entre todos los servicios. En él se confirma el retraso en la atención como consecuencia de la confusión creada, ya que, aunque se sabía que había dos trenes siniestrados, no se supo de la localización de uno de ellos, separado por 700 metros.

En el informe remitido, la Guardia Civil indica que la primera noticia del accidente se recibe a través del 112 Andalucía a las 19:44:51 horas de una pasajera del tren Iryo. Añade que tres minutos después, a través del Sistema SÉNECA, se pasa aviso a los servicios de emergencias del accidente y ubicación del tren accidentado Iryo, llegando al lugar la primera patrulla de la Guardia Civil a las 20:07:48 hora. Sin embargo, no es hasta y media cuando la patrulla de la Guardia Civil informa de la existencia de un segundo tren en otro punto, tras ser alertados por un viajero del Alvia accidentado que, al no recibir atención pese a los avisos y las llamadas al 112, se dirigió andando en la dirección en la que observó movimiento para pedir ayuda.

Secuencia cronológica

A las 19:44:51 horas una pasajera del Iryo comunica al 112 Andalucía que el convoy en el que viaja ha volcado y que existen numerosos heridos y personas atrapadas. Un minuto después, el maquinista del Iryo informa al CRC Atocha que su tren ha sufrido un "enganchón" a la altura de Adamuz y pocos segundos más tarde, un pasajero del Alvia comunica al 112 Andalucía que el tren Madrid-Huelva ha sufrido un siniestro.

Siguiendo la secuencia que establecen los investigadores, a las 19:46:24 horas, la interventora del Alvia avisa al Centro de Gestión de Operaciones (CGO) de Madrid de un "accidente grande". Se trasmite a los servicios de emergencias la primera información del accidente y, a su vez, se traslada, con una precisión de siete metros, las coordenadas del suceso que "coinciden plenamente con la ubicación del Iryo accidentado".

A las 19:58:39 horas un ciudadano avisa al 112 Madrid que ha sido informado por un compañero que está en el Alvia del descarrilamiento de un tren con heridos. Seguidamente, a las 20:00:56 horas, el CGO contacta otra vez con interventora del Alvia y esta informa de que parte del tren está volcado. Unos seis minutos más tarde, el maquinista del Iryo informa al CRC Atocha del fallecimiento de un pasajero y solicita aviso urgente de la Guardia Civil y servicios de emergencia.

Dudas sobre un segundo tren

Posteriormente, la primera patrulla de la Guardia Civil comunica la llegada al lugar de los hechos y el CPS de Adif en Madrid informa al 112 Madrid que, según comunicaciones internas, el Alvia "no habría descarrilado", sino que realizó "un frenazo de emergencia al encontrar al otro en vía" y que aún no han informado a Andalucía de esta situación.

A la 20:12:27 horas el CGO comunica al Centro de Coordinación y Control (CECON) de Renfe que la interventora del Alvia les ha informado que hay medio tren volcado y a las 20:16:29 horas, el CPS Sevilla avisa a 112 Andalucía que les han informado que hay otro tren al lado descarrilado. Si bien cuando emergencias andaluza interroga sobre la ubicación de este segundo tren, dando por hecho que la ubicación de ambos trenes es la misma, el CPS confirma que "ambos trenes están en la misma ubicación".

Pero, no es hasta las 20:36:53 horas, cuando la patrulla de la Guardia Civil informa al COS que llega al tren Alvia y que la gravedad se encuentra en este punto, donde se concentran la mayoría de heridos, por lo que solicitan refuerzo inmediato de servicios sanitarios.

Balasto y traviesas de 1990

Otro informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, del 23 de noviembre, pone el foco en el estado de la infraestructura ferroviaria en la zona del descarrilamiento. Entre los kilómetros 316 y 320 de la vía 1 había 37 metros de balasto reciclado de 2023, 332 metros nuevos de 2025 y 3.631 metros correspondientes al material original de 1990.

La Guardia Civil precisa que en el punto concreto del descarrilamiento y su entorno más próximo el balasto era de 1990. Con las traviesas ocurre algo parecido. En ese tramo había 62 metros reciclados de 2023, 554 metros nuevos de 2025 y 3.384 metros originales de 1990. En el lugar preciso donde ocurrió el descarrilamiento, también databan de 1990.