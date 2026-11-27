El debate electoral a cuatro no terminó cuando se apagaron las cámaras. Mientras los análisis políticos trataban de desgranar las intervenciones de los candidatos, las redes sociales ya habían encontrado otra forma de valorar el encuentro: los memes. La imaginación de los usuarios, con ayuda de las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, ha convertido algunos de los momentos más comentados de la noche en montajes, comparaciones y bromas que se han difundido rápidamente por internet.

Una de las protagonistas indiscutibles de esta particular batalla ha sido Ada Colau. Su estilismo ha servido de inspiración para todo tipo de comparaciones con personajes y universos cinematográficos, desde Star Wars hasta Harry Potter. Su imagen también ha dado pie a montajes que reinterpretan sus gestos y expresiones durante el encuentro.

Los lapsus y los gestos, también bajo la lupa

El resto de los participantes tampoco se ha librado de la creatividad de los internautas. Alberto Núñez Feijóo ha sido objeto de comentarios por algunas de sus expresiones, que varios usuarios han interpretado como un intento de adoptar un tono más moderno y cercano.

Pedro Sánchez, por su parte, ha tenido que hacer frente a las bromas por su lapsus al referirse al estadio del Atlético de Madrid. Un error que no ha tardado en convertirse en material para las publicaciones humorísticas.

Santiago Abascal también ha encontrado su hueco en esta particular recopilación. Algunos usuarios se han fijado en la complicidad que mostró con Feijóo antes del comienzo del debate, mientras que otros han aprovechado algunas de sus intervenciones para elaborar sus propios montajes.

La inteligencia artificial se suma a la batalla del humor

La inteligencia artificial ha ampliado las posibilidades de este fenómeno. Los montajes y las reinterpretaciones visuales permiten trasladar a los políticos a escenarios de películas, videojuegos y otros universos ficticios, convirtiendo cualquier detalle del debate en una nueva oportunidad para hacer humor.

Así, entre críticas, reproches y momentos de tensión, los usuarios han encontrado espacio para las bromas. Una segunda lectura del debate que, aunque no sustituye al análisis político, permite comprobar cómo cada gesto, frase o elección de vestuario puede adquirir una nueva dimensión cuando pasa por el filtro de las redes sociales.

Al final, durante unos instantes, los memes consiguen que la sonrisa le gane la partida a la crispación.

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