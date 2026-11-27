Los españoles están llamados a la urnas el próximo 29 de noviembre para elegir al próximo Gobierno. Para ejercer su derecho al voto, pueden introducir una única papeleta en el sobre, votar en blanco, emitir un voto nulo o simplemente no acudir al colegio electoral. Explicamos las diferencias entre ir a votar en blanco y no salir de casa.

Voto en blanco

Se consideran votos válidos "tanto el voto a una candidatura como el voto en blanco", tal y como explica La Moncloa en su página web.

Votar en blanco, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG): "considera voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga papeleta".

En las papeletas para elegir el Senado hay que marcar con una X a los candidatos que se presenten, ya que se eligen de forma individual. Por eso, se considera voto en blanco "las papeletas que no contengan indicación a favor de ninguno de los candidatos".

Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que es la norma por la que se rigen los comicios en España, el voto en blanco es "aquel sobre que no contenga papeleta", o en elecciones, como las de Senado, donde hay que marcar los candidatos elegidos, es cuando "las papeletas que no contengan indicación a favor de ninguno".

Aunque sea un voto en blanco es un voto considerado válido, igual que el que contiene la papeleta de una candidatura. Por eso, tendrá implicaciones en el reparto de escaños.

En España, para asignar los escaños se utiliza la conocida como Ley D'Hont, según aparece en el artículo 163 de la LOREG. Esta fórmula establece que para que una candidatura pueda participar en el reparto de escaños ha de alcanzar un mínimo de votos. En las elecciones generales está fijado en el 3%.

Los votos en blanco suman al total de votos válidos emitidos, y suelen ser los partidos minoritarios los más perjudicados por él, ya que tendrán más difícil llegar al mínimo de votos exigidos para lograr un escaño al no alcanzar el porcentaje exigido.

No votar

No votar también se podría decir que es votar en blanco, pero no, hay una diferencia. El voto en blanco, sí cuenta, mientras que no salir de casa ni votar por correo no cuenta absolutamente nada. Ningún partido político se verá beneficiado y ningún partido minoritario saldrá perjudicado. Simplemente no cuentas, tu voto no existe.