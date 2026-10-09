Los Reyes harán historia en Ceuta: dormirán por primera vez en democracia en la ciudad autónoma

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, pasarán la noche del próximo martes 13 de octubre en Ceuta, tras realizar una visita oficial que marcará un hito histórico. Será la primera vez en democracia que un jefe del Estado pernocte en la ciudad autónoma, según ha confirmado el Palacio de la Zarzuela. Al día siguiente, los monarcas se desplazarán a Melilla para continuar su recorrido institucional.

El viaje supondrá también la primera visita oficial de Felipe VI y la reina Letizia a ambas ciudades desde la proclamación del monarca en 2014. La última vez que los reyes de España visitaron Ceuta y Melilla fue en 2007, cuando Juan Carlos I y doña Sofía viajaron a las dos localidades y pasaron la noche en Málaga. Aquella visita provocó una crisis diplomática con Marruecos.

Encuentros institucionales y con la sociedad ceutí

La agenda de los monarcas comenzará el martes a las 12:30 horas en el Ayuntamiento de Ceuta, donde recibirán las llaves de la ciudad y se reunirán con los integrantes del Consejo de Gobierno. También mantendrán un encuentro a puerta cerrada con las autoridades ceutíes.

Por la tarde, Felipe VI y Letizia visitarán el colegio Vicente Aleixandre a las 16:45 horas. La actividad lectiva se mantendrá con normalidad durante la jornada, tal y como ha confirmado el delegado del Gobierno, David de la Encina, que ha descartado declarar el día no lectivo.

La decisión responde, según ha explicado De la Encina, a la necesidad de evitar problemas de conciliación a las familias. La comunidad educativa había planteado la posibilidad de que los alumnos pudieran participar en una jornada especialmente significativa para la ciudad, pero el delegado ha defendido que cerrar los centros podría dificultar la organización familiar.

A las 18:00 horas, los Reyes acudirán al cementerio musulmán de Sidi Embarek, donde están enterradas las víctimas de la tragedia del Tarajal. La jornada concluirá con un encuentro con representantes de la sociedad ceutí en el Parador La Muralla, previsto para las 19:00 horas, durante el que Felipe VI dirigirá unas palabras a los asistentes.

Juan Vivas anima a los ciudadanos a recibir a los monarcas

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha hecho un llamamiento a la población para que participe en la recepción a los Reyes. La petición se ha formalizado mediante un bando municipal en el que invita a los vecinos a mostrar su cercanía a Felipe VI y Letizia durante su recorrido por la ciudad.

Vivas considera que la visita constituye una oportunidad para reafirmar los vínculos de Ceuta con España y sus instituciones. También anima a los ciudadanos a trasladar a los monarcas la realidad de la ciudad autónoma, así como las inquietudes y aspiraciones de sus habitantes.

La Casa Real también ha invitado a una representación de la sociedad civil de Ceuta y Melilla a la recepción que ofrecerá el lunes 12 de octubre en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional. El gesto sigue la línea de otras invitaciones realizadas en anteriores ediciones, como la dirigida el año pasado a alcaldes y afectados por la dana de 2024.

Una visita preparada con el Gobierno

El recorrido de los Reyes por Ceuta y Melilla se ha preparado de forma consensuada con el Gobierno, aunque el presidente, Pedro Sánchez, no acompañará a los monarcas. Según la información facilitada, la visita estaba prevista desde antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta y llevaba tiempo organizándose entre la Moncloa y la Zarzuela.

Tras los actos del martes en Ceuta y la noche en la ciudad autónoma, Felipe VI y Letizia viajarán el miércoles 14 de octubre a Melilla, donde desarrollarán una agenda similar, con encuentros con las autoridades locales y representantes de la sociedad melillense.