Irene Montero vuelve a situarse en primera línea de la política nacional. A sus 38 años, la que fuera ministra de Igualdad entre 2020 y 2023 aspira ahora a regresar al Congreso de los Diputados, donde comenzó su trayectoria parlamentaria en 2016.

La candidata de Podemos llega al 29N tras una etapa como eurodiputada en Bruselas y con un desafío decisivo para su formación: recuperar representación parlamentaria y hacerse un hueco en un espacio político a la izquierda del PSOE marcado por la división.

Su campaña ha girado en torno a tres palabras que han resumido su programa electoral: “Paz, casa y trabajo”. Un lema con el que Podemos pretende diferenciarse tanto del socialista Pedro Sánchez como del Frente Amplio encabezado por Ada Colau.

Una campaña con Gabriel Rufián como aliado

Una de las principales apuestas electorales de Irene Montero ha sido compartir protagonismo con Gabriel Rufián, candidato de ERC por Barcelona, con quien ha participado en diferentes actos de campaña.

Podemos ha optado, además, por una campaña muy personalizada en la figura de su candidata, dando especial protagonismo a su nombre IRENE y a su imagen, tal y como podemos ver en los carteles de la formación morada.

Entre sus principales propuestas destacan reducir un 40% los alquileres, elevar el salario mínimo a 1.800 euros y establecer una jornada laboral de 30 horas semanales. También defiende convocar un referéndum entre monarquía y república y la salida de España en la OTAN.

Sin respuesta a las preguntas de Antena 3 Noticias

Para la redacción de este artículo, Antena 3 Noticias ha intentado conocer de primera mano cómo está viviendo Irene Montero esta campaña electoral y cómo afronta las elecciones del próximo 29N, siguiendo el mismo procedimiento empleado con los otros cuatro principales candidatos.

Para ello, hemos contactado telefónicamente en dos ocasiones con su equipo de prensa, que no han podido atender nuestra solicitud. Pese a explicarles que estos artículos se publicarían conjuntamente con los del resto de candidatos, hasta el cierre de esta información no hemos recibido respuesta a todas las preguntas planteadas.

De esta forma, no ha sido posible incorporar a este artículo el testimonio directo de Irene Montero ni los detalles personales de su campaña que hemos tratado de recabar para ofrecer a los lectores una visión más cercana de quienes aspiran a la Presidencia del Gobierno este 29N.