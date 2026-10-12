Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Santiago Abascal celebrará el Día de la Hispanidad en Ceuta

Ceuta vuelve a colocarse en el foco informativo con la visita de los Reyes este martes. Se trata de la primera visita oficial a la ciudad autónoma de Felipe VI y doña Letizia y ha sido muy reclamada por la población ceutí desde la avalancha de migrantes del pasado 30 y 31 de julio.

Sobre las 12:30 horas de este martes, los monarcas llegarán al Ayuntamiento de Ceuta donde serán recibidos por las autoridades. También se reunirán con la sociedad ceutí y participarán en un homenaje a los fallecidos en el mar. Por primera vez en democracia un Jefe de Estado va a pasar la noche en Ceuta. Los reyes dormirán en la ciudad autónoma, para al día siguiente continuar su visita en Melilla. Este viaje llegará después de las celebraciones por el 12 de octubre.

Quien también se va a desplazar hoy a Ceuta es el líder de Vox, Santiago Abascal. Celebrará el Día de la Hispanidad en la ciudad autónoma volviendo un año más a ser ausencia en el acto central del 12 de octubre.

En las últimas horas se ha finalizado el desalojo del Guano. El coordinador del mando único, Ángel Víctor Torres, ha dado por concluidas las operaciones de desalojo de asentamientos en las zonas de costa de la ciudad autónoma aunque ha advertido de que las actuaciones no han concluido y de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado centrarán ahora parte de sus esfuerzos en otros puntos de la ciudad. Además, ha cifrado en 12.000 las personas que han retornado a Marruecos desde el pasado 10 de agosto.

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