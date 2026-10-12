Crisis migratoria Ceuta
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Santiago Abascal celebrará el Día de la Hispanidad en Ceuta
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Ceuta vuelve a colocarse en el foco informativo con la visita de los Reyes este martes. Se trata de la primera visita oficial a la ciudad autónoma de Felipe VI y doña Letizia y ha sido muy reclamada por la población ceutí desde la avalancha de migrantes del pasado 30 y 31 de julio.
Sobre las 12:30 horas de este martes, los monarcas llegarán al Ayuntamiento de Ceuta donde serán recibidos por las autoridades. También se reunirán con la sociedad ceutí y participarán en un homenaje a los fallecidos en el mar. Por primera vez en democracia un Jefe de Estado va a pasar la noche en Ceuta. Los reyes dormirán en la ciudad autónoma, para al día siguiente continuar su visita en Melilla. Este viaje llegará después de las celebraciones por el 12 de octubre.
Quien también se va a desplazar hoy a Ceuta es el líder de Vox, Santiago Abascal. Celebrará el Día de la Hispanidad en la ciudad autónoma volviendo un año más a ser ausencia en el acto central del 12 de octubre.
En las últimas horas se ha finalizado el desalojo del Guano. El coordinador del mando único, Ángel Víctor Torres, ha dado por concluidas las operaciones de desalojo de asentamientos en las zonas de costa de la ciudad autónoma aunque ha advertido de que las actuaciones no han concluido y de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado centrarán ahora parte de sus esfuerzos en otros puntos de la ciudad. Además, ha cifrado en 12.000 las personas que han retornado a Marruecos desde el pasado 10 de agosto.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Abascal viaja hoy a Ceuta
Santiago Abascal celebrará el Día de la Hispanidad en Ceuta por lo que un año más volverá a ausentarse del desfile militar. "El 12 de octubre no estaré en ninguna tribuna con un Gobierno mafioso que ha traicionado a España y que ha dejado parte de nuestro territorio nacional invadido", ha escrito en su perfil de X
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Robles manda un mensaje de reconocimiento a los contingentes en Ceuta
En las horas previas a la fiesta del 12 de Octubre, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado su agradecimiento y reconocimiento a los contingentes desplegados en las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior y en Ceuta por la "impecable" labor que realizan defendiendo "la paz, la seguridad y la libertad" internacional, así como la "españolidad de la ciudad autónoma".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Así fue el desalojo del Guano
"Ya no quedan asentamientos de centenares de personas en Ceuta", dijo Torres tras el desalojo del Guano que se llevó a cabo este domingo con la participación de más de 350 efectivos, entre ellos miembros de la UIP, la UPR y agentes especializados en Extranjería, apoyados por vehículos policiales y medios aéreos no tripulados. También han participado agentes de la Unidad Aérea, Extranjería y Policía Científica, y se han utilizado dos vehículos blindados VIPA 6X6 y el vehículo URO.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: 12.000 personas habrían retornado a Marruecos desde agosto
El ministro de Política Territorial ha cifrado en 12.000 las personas que han retornado a Marruecos desde el pasado 10 de agosto, muchas de ellas ante la posibilidad de afrontar un procedimiento administrativo si no reúnen las condiciones para permanecer legalmente en territorio español.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los trabajos se centrarán en otros puntos de la ciudad
"Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre", ha dicho Torres que a continuación ha avisado de que no obstante las actuaciones no han concluido y de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado centrarán ahora parte de sus esfuerzos en otros puntos de la ciudad.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Se dan por concluidos los desalojos en zona de costa
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria en Ceuta. El coordinador del mando único, Ángel Víctor Torres, ha dado por concluidas las operaciones de desalojo de asentamientos en las zonas de costa de la ciudad autónoma después de que este domingo se llevase a cabo del del Guano.
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