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Los funcionarios del Estado en Ceuta piden un día libre para ver a los Reyes

La Junta de Personal de la Administración General del Estado ha solicitado que el próximo 13 de octubre sea festivo no recuperable para sus trabajadores, coincidiendo con la visita de Felipe VI y Letizia a la ciudad autónoma.

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Los funcionarios del Estado en Ceuta piden un día libre para ver a los Reyes | Europa Press

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Javier Lliso
Publicado:

Una petición para el 13 de octubre

La visita de los Reyes de España a Ceuta ha provocado una petición extraordinaria por parte de la Junta de Personal de la Administración General del Estado. El organismo ha remitido un escrito a la Delegación del Gobierno para solicitar que los empleados públicos puedan disponer de una jornada libre para asistir a los actos previstos con motivo de la llegada de Felipe VI y la reina Letizia.

La propuesta contempla que el día sea de libre disposición y no recuperable para todo el personal de las administraciones públicas en la ciudad.

Un día adicional para quienes tengan que trabajar

La Junta de Personal también ha planteado una alternativa para aquellos trabajadores que deban permanecer en sus puestos por la cobertura obligatoria de guardias o la prestación de servicios esenciales que no pueden interrumpirse.

En estos casos, solicita que se les conceda un día adicional de asuntos propios para compensar la imposibilidad de acudir a los actos.

La petición llega después de que la Ciudad Autónoma haya anunciado que sus empleados públicos no tendrán que acudir a trabajar el martes 13 de octubre, salvo quienes deban cubrir los servicios esenciales establecidos.

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