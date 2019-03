Cascos rechaza identificar a los agentes a los que acusó

Alvarez-Cascos, que ha declarado durante alrededor de una hora ante el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, no ha querido realizar manifestaciones ni a la entrada de las dependencias judiciales, a las que ha accedido por la puerta principal, ni a la salida, que ha tomado por una puerta lateral. "Quiero ser amable. No voy a hacer declaraciones", se ha limitado a decir.

Durante su comparecencia, el ex ministro de Fomento ha alegado que sus acusaciones se dirigían contra un "grupo de agentes que seguían dictados políticos" aunque no ha aportado ningún nombre porque, según ha argumentado, no se refería a "nadie en particular" y, además, no los "conoce".

Alvarez-Cascos, que continúa imputado en la causa, ha contestado a todas las preguntas formuladas por el juez instructor y por la fiscal María Pilar Sánchez Roldán, que no ha solicitado la imposición de ninguna medida cautelar al considerar que no existe ningún riesgo de que el ex vicepresidente tenga la intención de sustraerse a la acción de la Justicia.

El político asturiano también ha asegurado que no quiso "faltar al respeto" a la autoridad judicial, al no acudir ayer a la citación del juez Torres. "Llevo 30 años dedicado a funciones públicas y siempre he manifestado un exquisito respeto por el Estado de Derecho", ha dicho.