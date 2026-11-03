Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Acampada en Sol

La Policía desaloja la acampada de Sol tras 38 días de reivindicaciones por la crisis de la vivienda

Delegación del Gobierno asegura que el desalojo se ha llevado a cabo sin violencia. Dos personas han sido detenidas por desobediencia a la autoridad.

Desalojo en Sol

Agentes de la Policía Nacional comienzan el desalojo de la acampada de Sol | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

En plena madrugada, la Policía Nacional ha desalojado la acampada de la Puerta de Sol. Los agentes han empezado ya a desmantelar las tiendas de campaña y las lonas azules. Dos personas han sido detenidas por desobediencia a la autoridad.

Delegación del Gobierno ha informado de que el desalojo se ha llevado a cabo "sin violencia", sin embargo, la cuenta oficial de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid ha denunciado el desalojo de madrugada "mediante una intervención policial violenta" que habría dejado heridas a varias personas "por golpes y el uso de gas pimienta".

Story del IG de Acampada 26 Sol
Story del IG de Acampada 26 Sol | @acampada26S

En esta publicación en Instagram aseguran que el desalojo lo ha llevado a cabo "unidades antidisturbios bajo las ordenes de la delegación del Gobierno". Además, indican: "En estos momentos estamos trabajando para comprobar el estado y la integridad de todas las compañeras".

Acompañan el mensaje con varios vídeos en los que se ven a varios agentes antidisturbios escoltando a una serie de personas desde el interior de la acampada hasta el exterior.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han destacado que el desalojo se ha desarrollado sin disturbios ni episodios de violencia y que, en el transcurso de la actuación, "se ha desalojado a 334 personas y se han practicado dos detenciones por desobediencia y resistencia". La operación, según estas fuentes, la han desarrollado 220 agentes de Policía Nacional y 180 de Policía Municipal de Madrid, con la participación de bomberos y Servicios Sociales.

Ayer mismo la acampada anunció su intención de seguir en Sol hasta la huelga general del 11-N después de que la mayoría de las comisiones que han organizado durante más de un mes la protesta en Sol anunciaran este fin de semana su disolución y el traslado de su actividad a los barrios.

En las últimas semanas la acampada había perdido fuerza, medio centenar de sintecho se ha constituido en asociación con la intención de permanecer en la plaza, aunque las comisiones dejaron constancia de que cualquier iniciativa que desarrolle dicho colectivo responde a su propia responsabilidad.

La acampada comenzó en el kilómetro cero de la capital de España el pasado 26 de septiembre para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda tras el desahucio, y posterior fallecimiento, de Maricarmen Abascal.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Los fallos en el sistema LZB y el análisis de las cajas negras: la investigación por el accidente de trenes en Urda continúa abierta

Imagen de los dos trenes accidentados (AVE e Iryo) en Urda, Toledo

Publicidad

Sociedad

Xosé Carlos Fernández

Xosé Carlos Fernández, ingeniero: "El protocolo tiene un fallo, has llevado la máxima seguridad de la línea a la decisión de una persona que puede acertar o equivocarse"

Operarios del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid limpian y retiran las tiendas de campaña de la Puerta del Sol

Hugo del Prado, delegado de UIP de Jupol, sobre el desalojo de Sol: "Fue bastante rápido y ahora ya está todo más o menos restablecido"

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, martes 3 de noviembre de 2026

Por el momento quedan dos vagones de Iryo por retirar en Urda
Accidente tren Urda

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Óscar Puente comparece hoy para dar explicaciones sobre el siniestro en Urda

Desalojo en Sol
Acampada en Sol

La Policía desaloja la acampada de Sol tras 38 días de reivindicaciones por la crisis de la vivienda

Efemérides de hoy 3 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 3 de noviembre?
Efemérides

Efemérides de hoy 3 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 3 de noviembre?

Consulta las efemérides de hoy 3 de noviembre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

La Guardamar Urania ha rescatado una lancha neumática con 134 inmigrantes a bordo
Inmigración

Los vecinos de La Isleta denuncian un aumento de la inseguridad en los alrededores del centro de migrantes Canarias 50

Aseguran que los robos, las agresiones y las peleas se han convertido en algo habitual y reclaman más presencia policial para recuperar la tranquilidad del barrio

Imagen de los dos trenes accidentados (AVE e Iryo) en Urda, Toledo

Los fallos en el sistema LZB y el análisis de las cajas negras: la investigación por el accidente de trenes en Urda continúa abierta

Imagen de Albert Caballé

El 'estafador del amor' admite que vivía de engañar a mujeres para no trabajar: "Me dedicaba a eso"

Controladores ferroviarios

Maquinistas y controladores denuncian la falta de plantilla: "Estamos bajo mínimos, a veces no podemos más.."

Publicidad