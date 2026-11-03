La Policía desaloja la acampada de Sol tras 38 días de reivindicaciones por la crisis de la vivienda

En plena madrugada, la Policía Nacional ha desalojado la acampada de la Puerta de Sol. Los agentes han empezado ya a desmantelar las tiendas de campaña y las lonas azules. Dos personas han sido detenidas por desobediencia a la autoridad.

Delegación del Gobierno ha informado de que el desalojo se ha llevado a cabo "sin violencia", sin embargo, la cuenta oficial de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid ha denunciado el desalojo de madrugada "mediante una intervención policial violenta" que habría dejado heridas a varias personas "por golpes y el uso de gas pimienta".

Story del IG de Acampada 26 Sol | @acampada26S

En esta publicación en Instagram aseguran que el desalojo lo ha llevado a cabo "unidades antidisturbios bajo las ordenes de la delegación del Gobierno". Además, indican: "En estos momentos estamos trabajando para comprobar el estado y la integridad de todas las compañeras".

Acompañan el mensaje con varios vídeos en los que se ven a varios agentes antidisturbios escoltando a una serie de personas desde el interior de la acampada hasta el exterior.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han destacado que el desalojo se ha desarrollado sin disturbios ni episodios de violencia y que, en el transcurso de la actuación, "se ha desalojado a 334 personas y se han practicado dos detenciones por desobediencia y resistencia". La operación, según estas fuentes, la han desarrollado 220 agentes de Policía Nacional y 180 de Policía Municipal de Madrid, con la participación de bomberos y Servicios Sociales.

Ayer mismo la acampada anunció su intención de seguir en Sol hasta la huelga general del 11-N después de que la mayoría de las comisiones que han organizado durante más de un mes la protesta en Sol anunciaran este fin de semana su disolución y el traslado de su actividad a los barrios.

En las últimas semanas la acampada había perdido fuerza, medio centenar de sintecho se ha constituido en asociación con la intención de permanecer en la plaza, aunque las comisiones dejaron constancia de que cualquier iniciativa que desarrolle dicho colectivo responde a su propia responsabilidad.

La acampada comenzó en el kilómetro cero de la capital de España el pasado 26 de septiembre para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda tras el desahucio, y posterior fallecimiento, de Maricarmen Abascal.

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