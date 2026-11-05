Tellado señala a Sánchez por la corrupción: "Es cuestión de tiempo que tenga que responder ante los tribunales"

La operación judicial conocida este jueves ha provocado una nueva oleada de críticas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Partido Popular y Vox han vuelto a señalar al líder del Ejecutivo por los casos de presunta corrupción, mientras desde Moncloa niegan que Corvillo, mencionado en las informaciones sobre la operación, trabajara como chófer del presidente.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha sido uno de los más contundentes en sus declaraciones. "Es cuestión de tiempo que Sánchez tenga que responder también ante los tribunales por todo este saqueo", ha asegurado.

Tellado también ha vinculado la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre con los escándalos que afectan al PSOE. "Pedro Sánchez convocó elecciones con el objetivo de evitar la corrupción del PSOE", ha afirmado.

Moncloa niega que Corvillo fuera chófer de Sánchez

Desde el Gobierno aseguran que no conocen a Corvillo y rechazan que desempeñara funciones como conductor del presidente. Fuentes socialistas también niegan que fuera su chófer durante las primarias del PSOE de 2017, aunque no descartan que pudiera haberlo trasladado en alguna ocasión. "No fue chófer de Sánchez. ¿Podría haberle llevado alguna vez de un sitio a otro en las primarias? Sí, pero nunca fue su chofer ni se le conoce", explican fuentes del partido.

Por su parte, los ministros Ángel Víctor Torres e Isabel Rodríguez han mostrado desconocimiento sobre la operación. "Es una información que me llega por usted", ha señalado Torres, mientras Rodríguez ha respondido: "No tengo información". Torres también ha pedido respeto a la investigación judicial: "Que sea la justicia quién investigue, máximo respeto".

El PP y Vox aumentan la presión sobre Sánchez

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, también ha dirigido sus críticas al presidente. "Solo queda el número 1", ha afirmado, antes de reclamar su salida de las instituciones. Muñoz ha cuestionado además la gestión del Ministerio de Transportes, al que ha calificado como "el cortijo de la corrupción".

Desde Vox, Santiago Abascal ha definido Transportes como "la zona cero de la corrupción en España" y ha exigido responsabilidades políticas a Sánchez. "Es algo gravísimo que tendrñia que hacer a Pedro Sánchez dimitir", ha declarado.

Las reacciones también han llegado desde los socios parlamentarios del Gobierno. Ada Colau ha defendido que no debe existir ningún trato de favor ante los casos de corrupción. "No puede salir gratis la corrupción en ningún caso. Tolerancia cero con la corrupción. La haga quién la haga", ha asegurado.

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