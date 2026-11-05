Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Reacciones

Tellado señala a Sánchez por la corrupción: "Es cuestión de tiempo que tenga que responder ante los tribunales"

El PP y Vox cargan contra el presidente del Gobierno tras conocerse una operación judicial. Moncloa niega que Corvillo fuera chófer de Sánchez, mientras varios ministros aseguran desconocer la información.

Tellado

Tellado señala a Sánchez por la corrupción | Europa Press

Publicidad

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

La operación judicial conocida este jueves ha provocado una nueva oleada de críticas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Partido Popular y Vox han vuelto a señalar al líder del Ejecutivo por los casos de presunta corrupción, mientras desde Moncloa niegan que Corvillo, mencionado en las informaciones sobre la operación, trabajara como chófer del presidente.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha sido uno de los más contundentes en sus declaraciones. "Es cuestión de tiempo que Sánchez tenga que responder también ante los tribunales por todo este saqueo", ha asegurado.

Tellado también ha vinculado la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre con los escándalos que afectan al PSOE. "Pedro Sánchez convocó elecciones con el objetivo de evitar la corrupción del PSOE", ha afirmado.

Moncloa niega que Corvillo fuera chófer de Sánchez

Desde el Gobierno aseguran que no conocen a Corvillo y rechazan que desempeñara funciones como conductor del presidente. Fuentes socialistas también niegan que fuera su chófer durante las primarias del PSOE de 2017, aunque no descartan que pudiera haberlo trasladado en alguna ocasión. "No fue chófer de Sánchez. ¿Podría haberle llevado alguna vez de un sitio a otro en las primarias? Sí, pero nunca fue su chofer ni se le conoce", explican fuentes del partido.

Por su parte, los ministros Ángel Víctor Torres e Isabel Rodríguez han mostrado desconocimiento sobre la operación. "Es una información que me llega por usted", ha señalado Torres, mientras Rodríguez ha respondido: "No tengo información". Torres también ha pedido respeto a la investigación judicial: "Que sea la justicia quién investigue, máximo respeto".

El PP y Vox aumentan la presión sobre Sánchez

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, también ha dirigido sus críticas al presidente. "Solo queda el número 1", ha afirmado, antes de reclamar su salida de las instituciones. Muñoz ha cuestionado además la gestión del Ministerio de Transportes, al que ha calificado como "el cortijo de la corrupción".

Desde Vox, Santiago Abascal ha definido Transportes como "la zona cero de la corrupción en España" y ha exigido responsabilidades políticas a Sánchez. "Es algo gravísimo que tendrñia que hacer a Pedro Sánchez dimitir", ha declarado.

Las reacciones también han llegado desde los socios parlamentarios del Gobierno. Ada Colau ha defendido que no debe existir ningún trato de favor ante los casos de corrupción. "No puede salir gratis la corrupción en ningún caso. Tolerancia cero con la corrupción. La haga quién la haga", ha asegurado.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

VÍDEO: Así ha sido el frío saludo entre Pedro Sánchez y Javier Milei en la Cumbre Iberoamericana de Madrid

Frío saludo entre Pedro Sánchez y Javier Milei

Publicidad

España

Pedro Sánchez en la cumbre Iberoamericana

Sánchez se desvincula de los detenidos por la UCO en el caso Koldo: "No tienen nada que ver conmigo"

La Reina Letizia en la Cumbre Iberoamericana

La reina Letizia saluda con un "bienvenidas": "Utilizo un femenino plural acogedor"

Tellado

Tellado señala a Sánchez por la corrupción: "Es cuestión de tiempo que tenga que responder ante los tribunales"

Imagen de archivo de la crisis en Ceuta
Crisis migratoria Ceuta

Identifican a dos "altos mandos" de Marruecos dando instrucciones durante la entrada masiva a Ceuta

Imagen de archivo de una urna
Elecciones generales

¿Quién no puede votar en las elecciones generales del 29N?

4f6ca18dc44e0566ecfaa2266780344144d9dd36w
Caso Koldo

La Guardia Civil deja en libertad a los seis detenidos por el 'caso Koldo'

La UCO ha llevado a cabo una operación relacionada con la apertura de una pieza separada del 'caso Koldo'.

Frío saludo entre Pedro Sánchez y Javier Milei
Cumbre Iberoamericana de Madrid

VÍDEO: Así ha sido el frío saludo entre Pedro Sánchez y Javier Milei en la Cumbre Iberoamericana de Madrid

Javier Milei saluda con cercanía al rey Felipe VI, pero cuando le toca saludar a Pedro Sánchez la frialdad entre ambos es evidente.

Jorge Santiago Barnés

Jorge Santiago Barnés, sobre el "no todos somos iguales" del PSOE: "Supone un desvío de la atención mediática"

Evolución de las encuestas electorales

El impacto de la crisis en Ceuta, la vivienda o el accidente de trenes en las encuestas de las elecciones generales: "El voto se decide en los últimos días"

Voto depositado en la urna electoral

¿Cuándo vamos a poder consultar todos los programas electorales?

Publicidad